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У Варшаві затримали 48 ЛГБТ-активістів після сутичок з поліцією

Субота, 8 серпня 2020, 11:44

Поліція Варшави затримала 48 ЛГБТ-активістів під час п’ятничної акції протесту, яка переросла у сутички з правоохоронцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У зв'язку з вчорашньою акцією затримано 48 осіб. Процесуальні заходи здійснюватимуться за участю адвокатів. Вони також будуть проводитися у зв'язку з образою співробітника поліції, а також пошкодженням поліцейської машини. Про затримання повідомили в прокуратуру", - повідомили в столичній поліції.

В п'ятницю вдень перед варшавським штабом кампанії проти гомофобії була організована акція протесту проти рішення суду про двомісячне взяття під варту для ЛГБТ-активістки Малгожати Ш., потім протестувальники перейшли в Краківське передмістя, де відбулися сутички з поліцією.

Малгожата Ш. підозрюється в участі в акції в кінці червня, у пошкодженні автомобіля, що належить фонду "За право на життя" і завдання тілесних ушкоджень представнику фонду.

Коли Малгожату Ш. перевозили в місце арешту, інші активісти намагалися, сидячи на проїжджій частині, перекрити проїзд поліцейської машини. Коли машина з активісткою рушила, сталася бійка з супроводжуючою її поліцією. Кілька людей впали на землю і були утримані офіцерами.

Протест тривав і після від'їзду патрульної машини.

Активісти були затримані поліцейськими, а деякі блокували поліцейські машини, в яких знаходилися затримані люди.

Протестувальники вигукували гасла: "Фашисти, поліція - одна коаліція", "Солідарність є нашою зброєю" та "Закрий одну, прийдуть наступні". У них були з собою веселкові прапори, у багатьох на обличчях були веселкові маски.

За словами представника поліції Сильвестра Марчака, натовп, що зібрався в Краківському передмісті, поводився агресивно і перешкоджав діям поліцейських. Демонстранти також пошкодили поліцейську машину.

Нагадаємо, у Польщі під час інавгурації президента Анджея Дуди група депутатів від партії "Лівиця" влаштувала акцію на підтримку ЛГБТ.

Теми: ПольщаЛГБТ


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