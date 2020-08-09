Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: нові випадки заражень виявили у 147 країнах

Неділя, 9 серпня 2020, 03:24

За час пандемії COVID-19 у всьому світі діагностовано понад 19 мільйонів випадків нової хвороби в 213 країнах.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на зараз у світі зафіксовано 19,8 мільйона випадків зараження, з них 261 тисяча тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 729 483 пацієнтів, з них 5604 за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались 12 мільйонів людей.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 34-му місці цього антирейтингу.

Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВнаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України

На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина

Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори

Шмигаль розповів, за яких умов можна відновити постачання води у Крим

Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії

відеоЗаштовхали у бус: у Білорусі затримали голову штабу опонентки Лукашенка

Усі новини...
коронавірус
Кабмін визначився, як працюватимуть школи в умовах пандемії
Послаблювати карантин не готові Київ і ще 10 регіонів – МОЗ
У Польщі новий антирекорд: 843 випадки коронавірусу за добу
Останні новини
03:24
Коронавірус: нові випадки заражень виявили у 147 країнах
02:07
ФотоПоліція не знайшла обладнання для пошуку "прослушки" в квартирі журналіста програми "Схеми"
01:23
ФотоНа виїзд з Криму утворилася величезна черга. КПВВ припинить роботу за 7 годин
00:36
ОновленоУ Мінську затримали одну з координаторок штабу кандидата в президенти Білорусі
23:59
Кандидатка у президенти Білорусі покинула домівку в цілях безпеки
23:40
фотоВнаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України
23:26
На кордоні з Білоруссю затримали трьох членів руху "Відкрита Росія"
22:57
На півночі Китаю від бубонної чуми померла ще одна людина
22:38
У Бельгії поблизу аеродрому розбився планер, двоє загиблих
22:23
Плівки Деркача: Зеленський відреагував на заяву США про втручання у вибори
Усі новини...