Коронавірус: нові випадки заражень виявили у 147 країнах
За час пандемії COVID-19 у всьому світі діагностовано понад 19 мільйонів випадків нової хвороби в 213 країнах.
Джерело: дані сайту Worldometer
Деталі: Станом на зараз у світі зафіксовано 19,8 мільйона випадків зараження, з них 261 тисяча тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, вже померло 729 483 пацієнтів, з них 5604 за минулу добу.
Успішно перенесли хворобу і вилікувались 12 мільйонів людей.
У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 34-му місці цього антирейтингу.
Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.
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