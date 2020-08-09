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Лукашенко про "вагнерівців": генпрокурори України і РФ так і не приїхали

Неділя, 9 серпня 2020, 12:42

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що генпрокурори Росії і України не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією навколо затриманих бойовиків ПВК Вагнера.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Лукашенка

Деталі: Президент Білорусі спілкуючись з журналістами вранці 9 серпня згадав "вагнерівців".

Пряма мова: "Їм (генпрокурорам України та Росії - УП) наплювати на цих хлопців".

Нагадаємо: 6 серпня Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії і України для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками.

Того ж дня в офісі генерального прокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення відвідати Білорусь для обговорення питання видачі затриманих у Білорусі бойовиків.

Тоді в ОГПУ зазначили: "Реакція буде тільки після офіційного запрошення, поки офіс генпрокурора його ще не отримав".

Передісторія:

Теми: скандалБілорусьЛукашенкоОфіс генпрокурора


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