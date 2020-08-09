Лукашенко про "вагнерівців": генпрокурори України і РФ так і не приїхали
Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що генпрокурори Росії і України не приїхали до Мінська, щоб розібратися з ситуацією навколо затриманих бойовиків ПВК Вагнера.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву Лукашенка
Деталі: Президент Білорусі спілкуючись з журналістами вранці 9 серпня згадав "вагнерівців".
Пряма мова: "Їм (генпрокурорам України та Росії - УП) наплювати на цих хлопців".
Нагадаємо: 6 серпня Лукашенко доручив запросити в Білорусь генеральних прокурорів Росії і України для розгляду в ситуації із затриманими бойовиками.
Того ж дня в офісі генерального прокурора України заявили, що відреагують на цю інформацію після отримання офіційного запрошення відвідати Білорусь для обговорення питання видачі затриманих у Білорусі бойовиків.
Тоді в ОГПУ зазначили: "Реакція буде тільки після офіційного запрошення, поки офіс генпрокурора його ще не отримав".
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
- 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
- Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
- 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків. Офіс генпрокурора наразі готує документи на екстрадицію.