Лукашенко вважає, що за нової влади в Білорусі буде "не люстрація, а різанина"

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо альтернативні сили прийдуть до влади в країні, то вони "почнуть різати чесних людей".

Джерело: Лукашенко на зустрічі з журналістами в Барановичах

Деталі: Лукашенко заявив, що не йде з поста президента не тому, що тримається за владу. Він наголосив, що за ним мільйони людей і він боїться, що коли прийде інша влада, то вони "поріжуть все на шматки, почнуть різати цих людей і їхніх дітей".

Пряма мова Лукашенко: "Ось що мене найбільше турбує. Не влада, як в Росії дехто каже: "Лукашенко посинілими пальцями тримається за владу". Яні хочу, щоб порізали на шматки країну, яку я ліпив на уламках імперії, закривавлений цей шматок. І не хочу, щоб порізали чесних порядних людей, які працювали на це.

Це буде не люстрація, як кажуть багато хто. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, це будуть квіточки".