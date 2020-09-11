"Слуга народу" про інтерв’ю Богдана: Повне фантазій і припущень

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що інтерв’ю ексочільника Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону повне фантазій і припущень.

Джерело: Корнієнко в ефірі ток-шоу на каналі Україна 24

Пряма мова: "Там багато всього було: різних фантазій, припущень, допусків-недопусків. Чи були там факти, дійсно треба, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть розбиратися. Але звучало досить високохудожньо.

Ми ж розуміємо, що на 6-му чи 7-му році тих подій, які в Україні відбуваються у стосунках з Росією, щоб щось з людиною зробити достатньо сказати – співпрацює з Російською Федерацією".

Деталі: На запитання, чи справді Єрмак час від часу проводить зустрічі з Петром Порошенком, Корнієнко сказав, що не знає, чи можуть такі зустрічі відбуватися.

Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідувань викликають Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів із приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

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