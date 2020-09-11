"Слуга народу" про інтерв’ю Богдана: Повне фантазій і припущень
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що інтерв’ю ексочільника Офісу президента Андрія Богдана журналісту Дмитру Гордону повне фантазій і припущень.
Джерело: Корнієнко в ефірі ток-шоу на каналі Україна 24
Пряма мова: "Там багато всього було: різних фантазій, припущень, допусків-недопусків. Чи були там факти, дійсно треба, щоб компетентні органи розбиралися, якщо вони будуть розбиратися. Але звучало досить високохудожньо.
Ми ж розуміємо, що на 6-му чи 7-му році тих подій, які в Україні відбуваються у стосунках з Росією, щоб щось з людиною зробити достатньо сказати – співпрацює з Російською Федерацією".
Деталі: На запитання, чи справді Єрмак час від часу проводить зустрічі з Петром Порошенком, Корнієнко сказав, що не знає, чи можуть такі зустрічі відбуватися.
Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідувань викликають Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів із приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.
Передісторія:
- В інтерв’ю Дмитру Гордону Андрій Богдан зробив низку гучних заяв. Зокрема, про певні домовленості України і Росії.
- Про те, що Василя Бурбу звільнили з Головного управління розвідки Міноборони України через спецоперацію з метою затримання найманців "ПВК Вагнера".
- Богдан також розповів, що, за його інформацією, чиновники ОПУ періодично зустрічаються з експрезидентом Петром Порошенком за обідом у ресторані.
- Крім того, за словами Богдана, найбільший вплив на президента Володимира Зеленського має народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко.