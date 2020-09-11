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"Слуга народа" об интервью Богдана: Полно фантазий и предположений

Пятница, 11 сентября 2020, 10:23
Фото УП

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что интервью экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону полно фантазий и предположений.

Источник: Корниенко в эфире ток-шоу на канале Украина 24

Прямая речь: "Там много всего было: разных фантазий, предположений, домыслов-недомыслов. Были ли там факты, действительно надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Но звучало довольно высокохудожественно.

Мы же понимаем, что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать – сотрудничает с Российской Федерацией".

Детали: На вопрос, действительно ли Ермак время от времени проводит встречи с Петром Порошенко, Корниенко сказал, что не знает, могут ли такие встречи проходить.

Что было раньше: Следователи Государственного бюро расследований вызывают Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Слуга народаАлександр Корниенко Богдан


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