"Слуга народа" об интервью Богдана: Полно фантазий и предположений
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что интервью экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону полно фантазий и предположений.
Источник: Корниенко в эфире ток-шоу на канале Украина 24
Прямая речь: "Там много всего было: разных фантазий, предположений, домыслов-недомыслов. Были ли там факты, действительно надо, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут разбираться. Но звучало довольно высокохудожественно.
Мы же понимаем, что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Россией, чтобы что-то с человеком сделать достаточно сказать – сотрудничает с Российской Федерацией".
Детали: На вопрос, действительно ли Ермак время от времени проводит встречи с Петром Порошенко, Корниенко сказал, что не знает, могут ли такие встречи проходить.
Что было раньше: Следователи Государственного бюро расследований вызывают Андрея Богдана в качестве свидетеля для проведения следственных действий и проверки озвученных им в интервью Дмитрию Гордону слов по поводу возможных договоренностей с российскими чиновниками по Крыму.
Предыстория:
- В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан сделал ряд громких заявлений. В частности, об определенных договоренностях Украины и России.
- О том, что Василия Бурбу уволили с Главного управления разведки Минобороны Украины из-за спецоперации с целью задержания наемников "ПГК Вагнера".
- Богдан также рассказал, что, по его информации, чиновники ОПУ периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.
- Кроме того, по словам Богдана, наибольшее влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко.