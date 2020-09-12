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Колесникову перевели з СІЗО Мінська до Жодіно

Субота, 12 вересня 2020, 16:27
Колесникову перевели з СІЗО Мінська до Жодіно

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова переведена з СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську до слідчого ізолятора в Жодіно.

Джерело: адвокат Колесникової Людмила Козак у коментарі TUT.BY

Пряма мова: "Підтверджую. Причину не пояснили".

Деталі: За словами адвоката, переведення відбулося ввечері 11 вересня, але вона про це дізналася у суботу.

Довідка: Жодіно – місто обласного підпорядкування в Мінській області Білорусі. Розташоване в 54 км від Мінська у північно-східному напрямку.

Передісторія:

  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні. 
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон. Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової. 
  • 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську.
  • Колесникова подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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