Колесникову перевели з СІЗО Мінська до Жодіно
Субота, 12 вересня 2020, 16:27
Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова переведена з СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську до слідчого ізолятора в Жодіно.
Джерело: адвокат Колесникової Людмила Козак у коментарі TUT.BY
Пряма мова: "Підтверджую. Причину не пояснили".
Деталі: За словами адвоката, переведення відбулося ввечері 11 вересня, але вона про це дізналася у суботу.
Довідка: Жодіно – місто обласного підпорядкування в Мінській області Білорусі. Розташоване в 54 км від Мінська у північно-східному напрямку.
Передісторія:
- Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
- У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон. Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової.
- 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську.
- Колесникова подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.