Колесникову перевели з СІЗО Мінська до Жодіно

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова переведена з СІЗО №1 на вулиці Володарського в Мінську до слідчого ізолятора в Жодіно.

Джерело: адвокат Колесникової Людмила Козак у коментарі TUT.BY

Пряма мова: "Підтверджую. Причину не пояснили".

Деталі: За словами адвоката, переведення відбулося ввечері 11 вересня, але вона про це дізналася у суботу.

Довідка: Жодіно – місто обласного підпорядкування в Мінській області Білорусі. Розташоване в 54 км від Мінська у північно-східному напрямку.

Передісторія: