Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино.

Источник: адвокат Колесниковой Людмила Казак в комментарии TUT.BY

Прямая речь: "Подтверждаю. Причину не объяснили".

Детали: По словам адвоката, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала в субботу.

Справка: Жодино — город областного подчинения в Минской области Беларуси. Расположен в 54 км от Минска в северо-восточном направлении.

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