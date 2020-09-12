Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино
Суббота, 12 сентября 2020, 16:27
Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино.
Источник: адвокат Колесниковой Людмила Казак в комментарии TUT.BY
Прямая речь: "Подтверждаю. Причину не объяснили".
Детали: По словам адвоката, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала в субботу.
Справка: Жодино — город областного подчинения в Минской области Беларуси. Расположен в 54 км от Минска в северо-восточном направлении.
Предыстория:
- Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
- В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
- Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу. Позже белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой.
- 9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.
- Колесникова подала заявление о своем похищении в следственный комитет Беларуси и требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников комитета госбезопасности.