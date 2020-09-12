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Колесникову перевели из СИЗО Минска в Жодино

Суббота, 12 сентября 2020, 16:27

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино.

Источник: адвокат Колесниковой Людмила Казак в комментарии TUT.BY

Прямая речь: "Подтверждаю. Причину не объяснили".

Детали: По словам адвоката, перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала в субботу.

Справка: Жодино — город областного подчинения в Минской области Беларуси. Расположен в 54 км от Минска в северо-восточном направлении.

Предыстория:

  • Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
  • В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег перескли украинскую границу. Позже белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой.
  • 9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.
  • Колесникова подала заявление о своем похищении в следственный комитет Беларуси и требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников комитета госбезопасности.

Темы: Беларусь


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