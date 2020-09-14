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Здоров’я політув'язненої Колесникової погіршилось у білоруському СІЗО

Понеділок, 14 вересня 2020, 17:12
Здоров’я політув'язненої Колесникової погіршилось у білоруському СІЗО
Радіо Свобода

У членкині президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесникової в СІЗО загострилася алергія.

Джерело: її адвокат Людмила Козак в коментарі TUT.BY

Пряма мова: "Привезли Марію сюди в п'ятницю в обід, вона в загальній камері на шість осіб. У Марії алергія на пил, напевно, її забезпечили не надто свіжими матрацом, подушкою та постільною білизною - і у неї загострилася алергія.

Вона кашляє сильно, ніс закладений, набряк носоглотки, сверблять очі, медичну допомогу їй надають, але ми написали заяву на ім'я начальника в'язниці, щоб поміняли їй інвентар по можливості і забезпечили передачу ліків.

Деталі: У той же час, за словами адвоката, стан здоров'я Марії ніяк не відобразився на її настрої. Водночас листо незаконно затриманій не доходять.

За словами Козак, на цьому тижні Марії мають пред'явити обвинувачення у кримінальній справі.

Що передувало: Членкиню президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марію Колесникову перевели з СІЗО № 1 на вулиці Володарського в Мінську в слідчий ізолятор у Жодіно.

Передісторія:

  • Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента. Опозиція створила Координаційну раду і вимагає перевиборів. Водночас шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні. 
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон. Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової. 
  • 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську. Вона подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.

Теми: Білорусь
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