Здоров’я політув'язненої Колесникової погіршилось у білоруському СІЗО

У членкині президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесникової в СІЗО загострилася алергія.

Джерело: її адвокат Людмила Козак в коментарі TUT.BY

Пряма мова: "Привезли Марію сюди в п'ятницю в обід, вона в загальній камері на шість осіб. У Марії алергія на пил, напевно, її забезпечили не надто свіжими матрацом, подушкою та постільною білизною - і у неї загострилася алергія.

Вона кашляє сильно, ніс закладений, набряк носоглотки, сверблять очі, медичну допомогу їй надають, але ми написали заяву на ім'я начальника в'язниці, щоб поміняли їй інвентар по можливості і забезпечили передачу ліків.

Деталі: У той же час, за словами адвоката, стан здоров'я Марії ніяк не відобразився на її настрої. Водночас листо незаконно затриманій не доходять.

За словами Козак, на цьому тижні Марії мають пред'явити обвинувачення у кримінальній справі.

Що передувало: Членкиню президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марію Колесникову перевели з СІЗО № 1 на вулиці Володарського в Мінську в слідчий ізолятор у Жодіно.

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