Здоровье политзаключенной Колесниковой ухудшилось в белорусском СИЗО
У члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой в СИЗО обострилась аллергия.
Источник: ее адвокат Людмила Казак в комментарии TUT.BY
Прямая речь: "Привезли Марию сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем — и у нее обострилась аллергия.
Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств.
Детали: В то же время, по словам адвоката, состояние здоровья Марии никак не отразилось на ее настроении. В то же время письма незаконно задержанной не доходят.
По словам Казак, на этой неделе Марии должны предъявить обвинение по уголовному делу.
Что предшествовало: Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино.
Предыстория:
- С 9 августа в Беларуси не стихают многотысячные акции протеста по всей стране против фальсифицированных Александром Лукашенко выборов президента. Оппозиция создала Координационный совет и требует перевыборов. В то же время шестерых из семи членов президиума этого совета Лукашенко уже или бросил за решетку или выдворил из страны.
- Утром 7 сентября неизвестные увезли в неизвестном направлении члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову, посадив в микроавтобус с надписью "Связь". Вечером родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.
- В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. Вместе с тем СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
- Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Мария Колесниковав пункты пропуска Украины не прибывала, но двое ее коллег пересекли украинскую границу. Позже белорусские пограничники подтвердили задержание Колесниковой.
- 9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Она подала заявление о своем похищении в следственный комитет Беларуси и требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников комитета госбезопасности.