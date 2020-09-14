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Здоровье политзаключенной Колесниковой ухудшилось в белорусском СИЗО

Понедельник, 14 сентября 2020, 17:12
Радио Свобода

У члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой в СИЗО обострилась аллергия.

Источник: ее адвокат Людмила Казак в комментарии TUT.BY

Прямая речь: "Привезли Марию сюда в пятницу в обед, она в общей камере на шесть человек. У Марии аллергия на пыль, наверное, ее обеспечили не очень свежими матрасом, подушкой и постельным бельем — и у нее обострилась аллергия.

Она кашляет сильно, нос заложен, отек носоглотки, чешутся и зудят глаза, ей медицинскую помощь оказывают, но мы написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы поменяли ей инвентарь по возможности и обеспечили передачу лекарств.

Детали: В то же время, по словам адвоката, состояние здоровья Марии никак не отразилось на ее настроении. В то же время письма незаконно задержанной не доходят.

По словам Казак, на этой неделе Марии должны предъявить обвинение по уголовному делу.

Что предшествовало: Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино.

Темы: Беларусь


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