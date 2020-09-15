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Один із хасидів вирішив пробратися в Україну болотами: заборона в'їзду на 5 років

Вівторок, 15 вересня 2020, 18:37
Один із хасидів вирішив пробратися в Україну болотами: заборона в'їзду на 5 років

Один із паломників громадянин Ізраїлю спробував незаконно перейти кордон з боку Білорусі, його затримали та заборонили в’їзд в Україну на 5 років.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники неодноразово зверталися до іноземних громадян, які хочуть потрапити в Україну, не намагатися порушувати законодавство України.

Проте один з іноземців, попри обмеження в’їзду, не дослухався цього. Він спробував незаконно перейти кордон, обійшовши болотистою місцевістю пункт пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області. Він відразу був затриманий прикордонним нарядом.

На порушника - громадянина Ізраїлю 1978 року народження - складено адмінматеріали за ч.1 ст. 204 КУпАП, а також проставлено заборону в’їзду в Україну терміном на 5 років.

Його примусово повернули на суміжну сторону.

Як повідомив "Українській правді" речник ДПСУ Андрій Демченко, наразі поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько 700 паломників.

Пряма мова: "Також ми спостерігаємо, що вони почали повертатися від лінії кордону в бік Білорусі".

Додатково: Наразі, окрім Чернігівської області, співробітники Державної прикордонної служби спостерігають спроби груп іноземних громадян потрапити на територію України навпроти пункту пропуску "Дольськ", що у Волинській області.

Що передувало: Голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив президенту Володимиру Зеленському, що прикордонники очікують ще більше 3 тисяч паломників, які прибуватимуть на ділянку українського кордону з Білоруссю.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.

З обіду 14 вересня іноземні громадяни почали масово збиратися на білоруському кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня.

Передісторія:

  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
  • В ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку винятків. 
  • Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.
  • 4 вересня стало відомо, що коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у шістьох паломників-хасидів, які приїхали в Умань до введення заборони на в'їзд в Україну іноземців

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Українська правда

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Теми: хасидиПрикордонна служба
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