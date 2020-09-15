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Один из хасидов решил пробраться в Украину по болоту: запрет въезда на 5 лет

Вторник, 15 сентября 2020, 18:37

Один из паломников гражданин Израиля попытался незаконно перейти границу со стороны Беларуси, его задержали и запретили въезд в Украину на 5 лет.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники неоднократно обращались к иностранным гражданам, которые хотят попасть в Украину, не пытаться нарушать законодательство Украины.

Однако один из иностранцев, несмотря на ограничения въезда, не прислушался к этому. Он попытался незаконно перейти границу, обойдя болотистой местностью пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области. Он сразу был задержан пограничным нарядом.

На нарушителя - гражданина Израиля 1978 года - составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен ​​запрет въезда в Украину сроком на 5 лет

Его принудительно вернули на сопредельную сторону.

Как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, пока вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" находятся около 700 паломников.

Прямая речь: "Также мы наблюдаем, что они начали возвращаться от линии границы в сторону Беларуси".

Дополнительно: Сейчас кроме Черниговской области, сотрудники Государственной пограничной службы наблюдают попытки групп иностранных граждан попасть на территорию Украины напротив пункта пропуска "Дольск", что в Волынской области.

Что предшествовало: Председатель ГПСУ Сергей Дейнеко сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства, запрещающего въезд на территорию Украины иностранцев.

С обеда 14 сентября иностранные граждане начали массово собираться на белорусской границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничение въезда иностранцев до 28 сентября.

Предыстория:

  • 25 августа на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.
  • В ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда иностранных граждан на территорию Украины. В то же время правительство прописало ряд исключений.
  • Местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана.
  • 4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

Читайте такжеMister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый год

Украинская правда
Темы: хасидыПограничная служба


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