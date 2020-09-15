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Лукашенко хоче домовитися з Україною про зелений коридор для хасидів

Вівторок, 15 вересня 2020, 21:03

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду зв'язатися з Україною і домовитися про надання зеленого коридору для хасидів.

Джерело: пресссекретар Лукашенко Наталія Ейсмонт

Пряма мова Ейсмонт: "При цьому Білорусь готова забезпечити транспорт. Наприклад, автобуси, на яких паломники будуть доставлені до пункту призначення (українських святинь) і назад, а потім в аеропорт для відправлення на Батьківщину.

Всі ці функції наша країна готова взяти на себе і, звичайно, організувати процес максимально безпечно, в тому числі для того, щоб на ситуацію з захворюваністю на COVID це ніяк не вплинуло".

Передісторія:

  • 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ.
  • Голова ДПСУ Сергій Дейнеко повідомив президенту Володимиру Зеленському, що прикордонники очікують ще більше 3 тисяч паломників, які прибуватимуть на ділянку українського кордону з Білоруссю.
  • Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.

Щ обуло раніше:

  • 25 серпня на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського ухвалили рішення про обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.
  • В ніч на 28 серпня набула чинності заборона в’їзду на територію України іноземних громадян. Водночас уряд прописав низку винятків. 
  • Місцеві жителі Умані у ніч на 28 серпня викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.
  • 4 вересня стало відомо, що коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у шістьох паломників-хасидів, які приїхали в Умань до введення заборони на в'їзд в Україну іноземців

Читайте такожMister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Українська правда
Теми: хасидиПрикордонна службаБілорусь


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