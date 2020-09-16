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"Слуги народа" выдвинули Степанова первым в списке в Одесский облсовет

Среда, 16 сентября 2020, 08:33
Слуги народа выдвинули Степанова первым в списке в Одесский облсовет

Список президентской партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет возглавит министр здравоохранения и бывший глава областной администрации Максим Степанов.

Источник: "Думская", собеседники УП, депутат "Голоса" Соломия Бобровская

Детали: Партийная конференция "Слуги народа" 15 сентября прошла в отельном комплексе "Портофино" на пляже в Аркадии, на ней были согласованы списки на местные выборы в Одесской области.

Источники "Украинской правды" в партии "Слуга народа" подтвердили информацию о выдвижении Степанова.

Вторым номером в областном списке идет нардеп и бывший вице-губернатор Сергей Колебошин, третьим – предприниматель Григорий Диденко, четвертым – действующий депутат облсовета от "Оппоблока" Ирина Ковалиш, пятым – директор областного департамента социальной и семейной политики Лилия Коваленко.

В горсовет Одессы первая пятерка президентской партии была известна раньше: артист Олег Филимонов, банкир Вадим Мороховский, замдиректора худмузея Александра Ковальчук, шахматистка Наталья Жукова и дорабатывающий последние месяцы на должности ректор Одесского университета Мечникова Игорь Коваль.

На выборах мэров Южного и Измаила "слуги народа" поддержат действующих городских голов – Владимира Новацкого и Андрея Абрамченко. В мэры Ананьева СН выдвинула  Людмилу Резникову, Подольска – предпринимателя, владельца торгового дома "Империя холода" Олега Албанского.

Комментарий Бобровской: "Не развалив до конца МОЗ, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым!! номером в Одесский областной совет от.... Слуги народа! Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот так министерские избирательные букеты".

Справка: Максим Степанов пару лет возглавлял Одесскую областную государственную администрацию, а теперь возглавляет Министерство здравоохранения.

Степанов в 2008-2010 годах работал первым заместителем главы Одесской областной госадминистрации Николая Сердюка, их обоих уволили, когда к власти пришел Виктор Янукович.

Степанов с 12 января 2017 года по 10 апреля 2019 года возглавлял Одесскую ОГА. 6 апреля 2019 тогдашний президент Петр Порошенко отстранил его от исполнения обязанностей, но Степанов отказывался покидать пост.

30 марта 2020 года Степанов возглавил Министерство здравоохранения в Кабинете министров Дениса Шмыгаля, став четвертым министром на этой должности за 7 месяцев.

Фракция "Голос" в мае решила собирать голоса за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения – и в июле зарегистрировала в парламенте проект постановления о его увольнении.

Украинская правда, дополнено

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Темы: СтепановСлуга народавиборыОдесская область
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