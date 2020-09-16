Народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская заявляет, что партия "Слуга народа" подала министра здравоохранения Максима Степанова первым номером в списке на выборы в Одесский областной совет.

Источник: Бобровская в Facebook

Прямая речь Бобровской: "Не развалив до конца МОЗ, действующий министр здравоохранения Максим Степанов идет первым!! номером в Одесский областной совет от.... Слуги народа!

Как раз под отставку правительства все ищут себе новые места. Вот такие министерские избирательные букеты".

Справка: Максим Степанов пару лет возглавлял Одесскую областную государственную администрацию, а теперь возглавляет Министерство здравоохранения.

Степанов в 2008-2010 годах работал первым заместителем главы Одесской областной госадминистрации Николая Сердюка, их обоих уволили, когда к власти пришел Виктор Янукович.

С 12 января 2017 года по 10 апреля 2019 года Степанов возглавлял Одесскую ОГА. 6 апреля 2019 тогдашний президент Петр Порошенко отстранил его от исполнения обязанностей, но Степанов отказывался покидать пост.

30 марта 2020 года Степанов возглавил Министерство здравоохранения Украины в Кабинете министров Дениса Шмыгаля, став четвертым министром на этой должности за 7 месяцев.