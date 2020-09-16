Кравчук вимагав вибачень від Гризлова за слова про Донбас – ЗМІ
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до уповноваженого спеціального представника РФ у ТКГ Бориса Гризлова з жорсткою вимогою вибачитися за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію".
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до перемовин
Деталі: Такий вислів під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликав жорстку реакцію з боку першого президента України.
Кравчук наголосив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "нормандського формату", зокрема РФ, а "ОРДЛО - це територія України і такою завжди залишиться".
За словами співрозмовника агентства, Гризлов, у свою чергу, визнав, що "ОРДЛО - це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".
Кравчук зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала й виконуватиме всі рішення і домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передання його кому-небудь.
Передісторія:
- 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму.
- Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.
- На відео-засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.
- Пізніше Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.