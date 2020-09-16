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Кравчук вимагав вибачень від Гризлова за слова про Донбас – ЗМІ

Середа, 16 вересня 2020, 18:31

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до уповноваженого спеціального представника РФ у ТКГ Бориса Гризлова з жорсткою вимогою вибачитися за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до перемовин

Деталі: Такий вислів під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликав жорстку реакцію з боку першого президента України.

Кравчук наголосив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "нормандського формату", зокрема РФ, а "ОРДЛО - це територія України і такою завжди залишиться".

За словами співрозмовника агентства, Гризлов, у свою чергу, визнав, що "ОРДЛО - це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".

Кравчук зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала й виконуватиме всі рішення і домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передання його кому-небудь.

Передісторія:

  • 30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську. На посту головного перемовника щодо врегулювання конфлікту на Донбасі він замінив другого президента Леоніда Кучму
  • Кравчук заявив, що компроміси шукатимуть, але не в усьому: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність України, недоторканність її кордонів обговорювати не будуть.
  • На відео-засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі представники ОРДЛО заблокували переговори, глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.
  • Пізніше Кравчук розповів, що на останньому засіданні групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Теми: КравчукТКГОРДЛОДонбасвійна


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