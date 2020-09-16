Кравчук вимагав вибачень від Гризлова за слова про Донбас – ЗМІ

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до уповноваженого спеціального представника РФ у ТКГ Бориса Гризлова з жорсткою вимогою вибачитися за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, близьке до перемовин

Деталі: Такий вислів під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликав жорстку реакцію з боку першого президента України.

Кравчук наголосив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "нормандського формату", зокрема РФ, а "ОРДЛО - це територія України і такою завжди залишиться".

За словами співрозмовника агентства, Гризлов, у свою чергу, визнав, що "ОРДЛО - це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".

Кравчук зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала й виконуватиме всі рішення і домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передання його кому-небудь.

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