РФ звинувачує Україну у виході із домовленостей про перемир’я на Донбасі

Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов звинуватив Україну у виході із домовленостей про дотримання режиму припинення вогню через начебто відмову української сторони допустити спільну "інспекцію" наших позиції біля Шумів.

Джерело: коментар Гризлова, цитує російське ЗМІ "ТАСС"

Пряма мова: "Ми насилу добилися підписання додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню, але, на жаль, сьогодні Україна дезавуювала ці заходи. Київ знову відмовився від спільної інспекції. Заявлена позиція України тільки підтверджує наявність порушень з її боку".

Деталі: Хоча в Офісі президента України і говорили, що від спільної інспекції відмовились через нові вимоги російських бойовиків, Гризлов традиційно звинувачує саме Київ у скасуванні "ініціативи".

"Відмова" України, стверджує представник РФ у ТКГ, означає вихід із домовленостей про режим припинення вогню. "Фактично це вихід України із домовленостей від 22 липня 2020 року", – сказав він. Та додав, що "тепер весь комплекс додаткових заходів доведеться обговорювати заново".

У Росії також не припиняють вимагати від України внести зміни до постанови про місцеві вибори, яка б дозволила їх проведення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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