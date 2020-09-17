РФ обвиняет Украину в выходе из договоренностей о перемирии на Донбассе
Представитель России в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в выходе из договоренностей о соблюдении режима прекращения огня за якобы отказ украинской стороны допустить общую "инспекцию" наших позиции у Шумов.
Источник: комментарий Грызлова, цитирует российское СМИ "ТАСС"
Прямая речь: "Мы с трудом добились подписания дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, но, к сожалению, сегодня Украина дезавуировала эти меры. Киев снова отказался от совместной инспекции. Заявленная позиция Украины только подтверждает наличие нарушений с ее стороны".
Детали: Хотя в Офисе президента Украины и говорили, что от совместной инспекции отказались из-за новых требований российских боевиков, Грызлов традиционно обвиняет именно Киев в отмене "инициативы".
"Отказ" Украины, утверждает представитель РФ в ТКГ, означает выход из договоренностей о режиме прекращения огня. "Фактически это выход Украины из соглашения от 22 июля 2020 года", – сказал он. И добавил, что "теперь весь комплекс дополнительных мероприятий придется обсуждать заново".
В России также не прекращают требовать от Украины внести изменения в постановление о местных выборах, которое позволила бы их проведение на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Предыстория:
- 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.
- Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.
- Позже стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.
- Оккупационные войска в 14:15 четверга начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.