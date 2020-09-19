Разумков вважає, що вибори в ОРДЛО проводити не можна
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує внесення змін до постанови про місцеві вибори, які дозволили б вибори на території ОРДЛО.
Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі "Україна 24"
Пряма мова Разумкова: "Постанова (Ради про вибори – ред.) ніяк не пов’язана з Мінськими угодами. Її можна по-різному трактувати, але вибори згідно Мінських угод – це 9-й пункт. Я не впевнений, що ми сьогодні можемо говорити, що в повному обсязі виконані 8 попередніх. Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно".
Разумков нагадав, що постанова була прийнята Радою у відповідності до закону України, який говорить про те, що ВР оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів.
"Сьогодні вносити будь-які зміни в цю постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів на всій території держави, тому що це буде суперечити діючому законодавству".
"Організаційно це неможливо сьогодні зробити (провести вибори в ОРДЛО – ред.), вони не можуть відбутися за українським законодавством, там немає доступу всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні, там, на жаль, не працює свобода слова, головне, що там будуть не вибори, а призначення тих чи інших людей. Цей підхід суперечить демократичним нормам, до яких ми з вами звикли. Це не може відбуватися під дулами кулеметів".
Деталі: Разом з тим, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що більшість парламентської фракції "Слуга народу" згодна прибрати з постанови про місцеві вибори в Україні пункт щодо окупованих території Донбасу, який викликав невдоволення Росії і бойовиків ОРДЛО.
Пряма мова Качури: "Поки у нас уже викристалізувалося таке розуміння у більшості народних депутатів фракції після виступу пана Рєзнікова і після виступу вчора Андрія Єрмака – що ми повинні прийняти мудре рішення.
На мій погляд, мудре рішення для того, щоб розблокувати процес мирний, для того, щоб 300 військовополонених повернулися, щоб розведення військ ще на трьох ділянках відбулося – нам треба внести все-таки зміни і виправити тут помилку, про яку я казав ще кілька місяців тому".
Чому це важливо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".
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Передісторія:
- 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.
- У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.
- 11 вересня після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що "домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".
- 18 вересня віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Резніков переконував Верховну Раду виконати вимоги Росії для розблокування подальших переговорів.
- 19 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЄ