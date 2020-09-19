Разумков вважає, що вибори в ОРДЛО проводити не можна

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує внесення змін до постанови про місцеві вибори, які дозволили б вибори на території ОРДЛО.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Разумкова: "Постанова (Ради про вибори – ред.) ніяк не пов’язана з Мінськими угодами. Її можна по-різному трактувати, але вибори згідно Мінських угод – це 9-й пункт. Я не впевнений, що ми сьогодні можемо говорити, що в повному обсязі виконані 8 попередніх. Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно".

Разумков нагадав, що постанова була прийнята Радою у відповідності до закону України, який говорить про те, що ВР оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів.

"Сьогодні вносити будь-які зміни в цю постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів на всій території держави, тому що це буде суперечити діючому законодавству".

"Організаційно це неможливо сьогодні зробити (провести вибори в ОРДЛО – ред.), вони не можуть відбутися за українським законодавством, там немає доступу всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні, там, на жаль, не працює свобода слова, головне, що там будуть не вибори, а призначення тих чи інших людей. Цей підхід суперечить демократичним нормам, до яких ми з вами звикли. Це не може відбуватися під дулами кулеметів".

Деталі: Разом з тим, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що більшість парламентської фракції "Слуга народу" згодна прибрати з постанови про місцеві вибори в Україні пункт щодо окупованих території Донбасу, який викликав невдоволення Росії і бойовиків ОРДЛО.

Пряма мова Качури: "Поки у нас уже викристалізувалося таке розуміння у більшості народних депутатів фракції після виступу пана Рєзнікова і після виступу вчора Андрія Єрмака – що ми повинні прийняти мудре рішення.

На мій погляд, мудре рішення для того, щоб розблокувати процес мирний, для того, щоб 300 військовополонених повернулися, щоб розведення військ ще на трьох ділянках відбулося – нам треба внести все-таки зміни і виправити тут помилку, про яку я казав ще кілька місяців тому".

Чому це важливо: Представники Росії і в "мінських", і в "нормандських" переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролює не Київ, а проросійські бойовики та найманці РФ. Вибори означатимуть легітимізацію псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

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