Разумков считает, что выборы в ОРДЛО проводить нельзя

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает внесения изменений в постановление о местных выборах, которые разрешили бы выборы на территории ОРДЛО.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24", народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире "Украина 24"

Прямая речь Разумкова: "Постановление (Рады о выборах - ред.) никак не связано с Минским соглашениями. Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минским соглашениям – это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление чему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно".

Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что ВР объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты выборов.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, потому что это будет противоречить действующему законодательству".

"Организационно это невозможно сегодня сделать (провести выборы в ОРДЛО – ред.), они не могут состояться по украинскому законодательству, там нет доступа всех политических партий и сил, которые зарегистрированы в Украине, там, к сожалению, не работает свобода слова, главное, что там будут не выборы, а назначение тех или иных людей. Этот подход противоречит демократическим нормам, к которым мы с вами привыкли. Это не может происходить под дулами пулеметов".

Детали: Вместе с тем, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что большинство парламентской фракции "Слуга народа" согласна убрать из постановления о местных выборах в Украине пункт об оккупированных территориях Донбасса, который вызвал недовольство России и боевиков ОРДЛО.

Прямая речь Качуры: "Пока у нас уже выкристаллизовалось такое понимание у большинства народных депутатов фракции после выступления господина Резникова и после выступления вчера Андрея Ермака – что мы должны принять мудрое решение.

На мой взгляд, мудрое решение для того, чтобы разблокировать процесс мирный, для того, чтобы 300 военнопленных вернулись, чтобы разведение войск еще на трех участках произошло – нам надо внести все-таки изменения и исправить здесь ошибку, о которой я говорил еще несколько месяцев назад".

Почему это важно: Представители России и в "минских", и в "нормандских" переговорах добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролирует не Киев, а пророссийские боевики и наемники РФ. Выборы будут означать легитимизацию псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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