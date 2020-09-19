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Разумков про Юрченка: Це не значить, що всі такі

Субота, 19 вересня 2020, 23:04
Олександр Юрченко

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що ані він, ані інші депутати від "Слуги народу" не захищатимуть нардепа Олександра Юрченка, підозрюваного в хабарництві.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо людина це зробила – це не означає, що інші нардепи такі самі".

"Ні я, і я впевнений, ні інші нардепи його не захищатимуть. Станом на сьогодні, на жаль, іншого механізму як скласти з себе повноваження нардепа, не передбачено. Або за рішенням суду. Хоча в прикладах роботи ВР були моменти, коли нардеп був запідозрений у тих чи інших діяннях – він складав з себе депутатські повноваження і захищав себе. Станом на сьогодні Юрченко таких рішень не приймав. Від нього до мене таких заяв не надходило".

"Найперше, це буде відповідальність нардепа, який порушив закон. А з іншого боку, це дійсно репутаційно погано для партії влади, фракції монобільшості. Це не означає, що всі такі. Але в рамках виборчої кампанії буде використовуватись і опонентами "Слуги народу". Але, наскільки я знаю, фракція "Слуга народу" засудила ці дії. І іншого сприйняття цієї ситуації об’єктивно бути не може".

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Теми: Разумков Дмитрокорупціяскандал


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