Разумков про Юрченка: Це не значить, що всі такі

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що ані він, ані інші депутати від "Слуги народу" не захищатимуть нардепа Олександра Юрченка, підозрюваного в хабарництві.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Якщо людина це зробила – це не означає, що інші нардепи такі самі".

"Ні я, і я впевнений, ні інші нардепи його не захищатимуть. Станом на сьогодні, на жаль, іншого механізму як скласти з себе повноваження нардепа, не передбачено. Або за рішенням суду. Хоча в прикладах роботи ВР були моменти, коли нардеп був запідозрений у тих чи інших діяннях – він складав з себе депутатські повноваження і захищав себе. Станом на сьогодні Юрченко таких рішень не приймав. Від нього до мене таких заяв не надходило".

"Найперше, це буде відповідальність нардепа, який порушив закон. А з іншого боку, це дійсно репутаційно погано для партії влади, фракції монобільшості. Це не означає, що всі такі. Але в рамках виборчої кампанії буде використовуватись і опонентами "Слуги народу". Але, наскільки я знаю, фракція "Слуга народу" засудила ці дії. І іншого сприйняття цієї ситуації об’єктивно бути не може".

Передісторія:

13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.

15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.



17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.

18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

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