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Разумков о Юрченко: Это не значит, что все такие

Суббота, 19 сентября 2020, 23:04
Александр Юрченко

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ни он, ни другие депутаты от "Слуги народа" не будут защищать нардепа Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Если человек это сделал – это не значит, что другие нардепы такие же".

"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы не будут его защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях – он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне таких заявлений не поступало".

"Прежде всего, это будет ответственность нардепа, который нарушил закон. А с другой стороны, это действительно репутационно плохо для партии власти, фракции монобольшинства. Это не значит, что все такие. Но в рамках избирательной кампании будет использоваться и оппонентами "Слуги народа". Но, насколько я знаю, фракция "Слуга народа" осудила эти действия. И другого восприятия этой ситуации объективно быть не может".

Предыстория:

  • 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.
  • 15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.
  • 17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.
  • 18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Знать больше: Плюшки для "слуги народа". Что известно о коррупционном скандале с депутатом Юрченко

Темы: Разумков Дмитрийкоррупцияскандал


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