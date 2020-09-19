Разумков о Юрченко: Это не значит, что все такие

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ни он, ни другие депутаты от "Слуги народа" не будут защищать нардепа Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве.

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Если человек это сделал – это не значит, что другие нардепы такие же".

"Ни я, и я уверен, ни другие нардепы не будут его защищать. На сегодня, к сожалению, другого механизма как сложить с себя полномочия нардепа, не предусмотрено. Или по решению суда. Хотя в примерах работы ВР были моменты, когда нардеп был заподозрен в тех или иных действиях – он слагал с себя депутатские полномочия и защищал себя. На сегодня Юрченко таких решений не принимал. От него ко мне таких заявлений не поступало".

"Прежде всего, это будет ответственность нардепа, который нарушил закон. А с другой стороны, это действительно репутационно плохо для партии власти, фракции монобольшинства. Это не значит, что все такие. Но в рамках избирательной кампании будет использоваться и оппонентами "Слуги народа". Но, насколько я знаю, фракция "Слуга народа" осудила эти действия. И другого восприятия этой ситуации объективно быть не может".

Предыстория:

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

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