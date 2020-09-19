Для увольнения Сытника надо менять закон – спикер ВР
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что для урегулирования ситуации с директором НАБУ Артемом Сытником нужно вносить изменения в законодательство.
Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"
Прямая речь: "По состоянию на сегодня, согласно действующему законодательству, даже после решения КСУ нет механизмов отзыва с должности главы НАБУ.
С другой стороны, мы понимаем, что когда принимался этот закон, многие эксперты говорили, что президент назначает на должность указом, который противоречит Конституции.
Поэтому необходимо было либо вносить изменения в Конституцию, а это тяжелый и длительный процесс, или по-другому выписывать законы".
"Такое решение КС в большой степени можно было предвидеть. Поэтому сейчас надо будет менять законодательство, приводить его в соответствие с решением Конституционного Суда".
Детали: Разумков отметил, что законопроект по этому вопросу зарегистрирован председателем комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасией Радиной.
Спикер также отметил, что по тому законодательству, которое есть сегодня, директор НАБУ может уйти с должности только сам.
Прямая речь: "На сегодня так закон выписан, что с должности он может уйти самостоятельно, его не могут заставить это сделать".
Что предшествовало: 11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Конституционный Суд или Верховная Рада должны прописать механизм реализации решения КС о неконституционности назначения на должность директора НАБУ Артема Сытника.
Предыстория:
- Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- КС пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Сытника на должность директора НАБУ, которое относится к органам исполнительной власти.
- Офис президента заявил, что ожидает от "исполняющего обязанности директора НАБУ" эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на конкурсе нового руководителя Бюро.
- Сам Сытник заявил, что такое решение КС не влечет за собой юридических последствий, а потому не означает прекращение его полномочий.