КС або ВР мають прописати механізм щодо Ситника – генпрокурор

Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що Конституційний Суд або Верховна Рада мають прописати механізм реалізації рішення КС щодо неконституційності призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

Джерело: Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру

Пряма мова: "Я вважаю, що, оскільки таке рішення Конституційного Суду є, воно остаточне, воно має силу закону... Але судді Конституційного Суду, прийнявши рішення, дійсно не прописали механізм його реалізації.

Тому зараз цей недолік треба виправити. Або це має зробити Конституційний Суд, або це має зробити Верховна Рада. Тому що проблема є".

Деталі: На питання, чи не може це зробити президент своїм указом, генпрокурор нагадала, що КС визнав неконституційними саме повноваження президента про призначення директора НАБУ.

Вона також наголосила, що для міжнародних партнерів України немає підстав хвилюватися щодо незалежності роботи НАБУ через ситуацію, що склалася.

Пряма мова: "Давайте відокремлювати людей від інституцій. Ні в кого з нас немає приватної власності на ту посаду, яку ти займаєш. Питання ж не в прізвищі, а в інституціях".

"Інституції мають працювати абсолютно незалежно і так, як прописано в законі. Тому підстав для міжнародних партнерів переживати, що щось відбувається з інституціями, абсолютно жодних немає".

Що передувало: Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

Офіс президента заявив, що очікує від "виконувача обов'язків директора НАБУ" ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на конкурсі нового керівника Бюро.

Сам Ситник заявив, що таке рішення КС не тягне за собою юридичних наслідків, а тому не означає припинення його повноважень.