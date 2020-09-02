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Велика свиноферма горіла на Франківщині

Середа, 2 вересня 2020, 12:27
Велика свиноферма горіла на Франківщині

Вогнеборці ліквідували пожежу на території свинокомплексу ТзОВ "Goodvalley" в селі Тустань Галицького району Івано-Франківської області, де перебуває 30 тисяч свиней.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Пожежа виникла у будівлі свинокомплексу з 4-х секцій свинокомплексу розміром в плані 20х200м, в яких перебуває близько 28-30 тисяч свиней різного віку на території. Площа пожежі становить близько 2500 м.кв.

Оскільки повідомлення про пожежу не було своєчасним, на час прибуття перших підрозділів вже спостерігався відкритий вогонь на великій площі.

Об 11:20 пожежу було локалізовано, а об 11:44 – ліквідовано".

 

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 09:11 2 вересня.

Відзначається, що у найкоротші терміни для гасіння пожежі залучили велику кількість сил та засобів ДСНС.

Зокрема, залучили 66 осіб особового складу та 20 одиниць техніки, в тому числі 12 автоцистерн.

"Goodvalley" – українське сільськогосподарське підприємство, яке до 2018 року носило назву "Даноша". Підприємство створене в 2004 році, всі інвестиції компанії данські.

 
 
 
 

Українська правда

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Теми: пожежаІвано-Франківська область
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