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Велика свиноферма горіла на Франківщині

Середа, 2 вересня 2020, 12:27

Вогнеборці ліквідували пожежу на території свинокомплексу в селі Тустань Галицького району Івано-Франківської області, де перебуває 30 тисяч свиней.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Пожежа виникла у будівлі свинокомплексу з 4-х секцій свинокомплексу розміром в плані 20х200м, в яких перебуває близько 28-30 тисяч свиней різного віку на території. Площа пожежі становить близько 2500 м.кв.

Оскільки повідомлення про пожежу не було своєчасним, на час прибуття перших підрозділів вже спостерігався відкритий вогонь на великій площі.

Об 11:20 пожежу було локалізовано, а об 11:44 – ліквідовано".

 

Деталі: Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 09:11 2 вересня.

Відзначається, що у найкоротші терміни для гасіння пожежі залучили велику кількість сил та засобів ДСНС.

Зокрема, залучили 66 осіб особового складу та 20 одиниць техніки, в тому числі 12 автоцистерн.

 

Українська правда
Теми: пожежаІвано-Франківська область


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