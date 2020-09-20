У міськраді Харкова запевнили, що загрози життю Кернеса немає

У Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до Харкова.

Джерело: Харківська міська рада

Дослівно: "Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова".

Деталі: У міськраді також спростували фейки, що поширюються в мережі інтернет, щодо впевненості команди Кернеса в його навмисному зараженні коронавірусом, до якого нібито причетні голова Харківської обласної державної адміністрації та міністр внутрішніх справ.

Дослівно: "Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій у команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як недолугу спробу загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася".

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