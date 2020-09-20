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У міськраді Харкова запевнили, що загрози життю Кернеса немає

Неділя, 20 вересня 2020, 22:38

У Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до Харкова.

Джерело: Харківська міська рада

Дослівно: "Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова".

Деталі: У міськраді також спростували фейки, що поширюються в мережі інтернет, щодо впевненості команди Кернеса в його навмисному зараженні коронавірусом, до якого нібито причетні голова Харківської обласної державної адміністрації та міністр внутрішніх справ.

Дослівно: "Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій у команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як недолугу спробу загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася".

Передісторія:

  • 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 
  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Повідомлялося що Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі.
  • 18 вересня син Кернеса повідомив про покращення його самопочуття. 

Українська правда
Теми: КернесХарків


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