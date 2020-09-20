В горсовете Харькова заверили, что угрозы жизни Кернеса нет

В Харьковском горсовете сообщили, что состояние мэра города Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, и он может вскоре вернуться в Харьков.

Источник: Харьковский городской совет

Дословно: "Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков".

Детали: В горсовете также опровергли фейки, распространяющиеся в сети интернет, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении коронавирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.

Дословно: "Харьковский городской совет официально заявляет: такую ​​версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась".

Предыстория: