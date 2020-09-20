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В горсовете Харькова заверили, что угрозы жизни Кернеса нет

Воскресенье, 20 сентября 2020, 22:38
В горсовете Харькова заверили, что угрозы жизни Кернеса нет

В Харьковском горсовете сообщили, что состояние мэра города Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, и он может вскоре вернуться в Харьков.

Источник: Харьковский городской совет

Дословно: "Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков".

Детали: В горсовете также опровергли фейки, распространяющиеся в сети интернет, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении коронавирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.

Дословно: "Харьковский городской совет официально заявляет: такую ​​версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась".

Предыстория:

  • 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
  • 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
  • Сообщалось, что Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
  • 18 сентября сын Кернеса сообщил об улучшении его самочувствия. 

Украинская правда

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Темы: КернесХарьков
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