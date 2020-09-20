В горсовете Харькова заверили, что угрозы жизни Кернеса нет
В Харьковском горсовете сообщили, что состояние мэра города Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, и он может вскоре вернуться в Харьков.
Источник: Харьковский городской совет
Дословно: "Состояние Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь. Информация, которую Харьковский городской совет получает из клиники "Шарите", позволяет рассчитывать на скорое возвращение Геннадия Кернеса в Харьков".
Детали: В горсовете также опровергли фейки, распространяющиеся в сети интернет, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении коронавирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.
Дословно: "Харьковский городской совет официально заявляет: такую версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась".
Предыстория:
- 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
- 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
- Сообщалось, что Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
- 18 сентября сын Кернеса сообщил об улучшении его самочувствия.