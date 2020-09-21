Головні новини неділі і ночі: "Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради, протести у Білорусі

Кандидат у мери Києва від цієї партії Ірина Верещук представила кандидатів у депутати Київської міської ради від політсили "Слуга народу", у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня — актуальні новини 20 вересня.

Про кандидатів у депутати Київради від "Слуга народу"

Очолила список партії на виборах у Києві координатор створення скверу Небесної сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад" і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Як повідомляє "Слуга народу" в Facebook, перша десятка політсили на виборах до Київради виглядає так:

Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад". Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту "Один за всіх". Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча. Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації "Твердиня". Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду "Культурні новації". Лілія Пашинна, адвокатка. Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки. Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка ("Ревізор", "Страсті за Ревізором"), голова Експертної ради Української телевізійної академії. Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.

Про протести в РБ

У різних містах Білорусі на акціях протесту в неділю затримують людей. Наразі вже відомо про більше 300 затриманих.

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