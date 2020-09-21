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Головні новини неділі і ночі: "Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради, протести у Білорусі

Понеділок, 21 вересня 2020, 08:00

Кандидат у мери Києва від цієї партії Ірина Верещук представила кандидатів у депутати Київської міської ради від політсили "Слуга народу", у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня — актуальні новини 20 вересня.

Про кандидатів у депутати Київради від "Слуга народу"

Очолила список партії на виборах у Києві координатор створення скверу Небесної сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад" і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Як повідомляє "Слуга народу" в Facebook, перша десятка політсили на виборах до Київради виглядає так:

  1. Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад".
  2. Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту "Один за всіх".
  3. Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча.
  4. Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації "Твердиня".
  5. Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду "Культурні новації".
  6. Лілія Пашинна, адвокатка.
  7. Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
  8. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки.
  9. Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка ("Ревізор", "Страсті за Ревізором"), голова Експертної ради Української телевізійної академії.
  10. Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.

Про протести в РБ

У різних містах Білорусі на акціях протесту в неділю затримують людей. Наразі вже відомо про більше 300 затриманих.

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Теми: Слуга народу


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