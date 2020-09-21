Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини неділі і ночі: "Слуга народу" представила кандидатів у депутати Київради, протести у Білорусі

Понеділок, 21 вересня 2020, 08:00

Кандидат у мери Києва від цієї партії Ірина Верещук представила кандидатів у депутати Київської міської ради від політсили "Слуга народу", у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня — актуальні новини 20 вересня.

Про кандидатів у депутати Київради від "Слуга народу"

Очолила список партії на виборах у Києві координатор створення скверу Небесної сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад" і дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

Як повідомляє "Слуга народу" в Facebook, перша десятка політсили на виборах до Київради виглядає так:

  1. Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад".
  2. Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту "Один за всіх".
  3. Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча.
  4. Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації "Твердиня".
  5. Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду "Культурні новації".
  6. Лілія Пашинна, адвокатка.
  7. Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.
  8. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки.
  9. Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка ("Ревізор", "Страсті за Ревізором"), голова Експертної ради Української телевізійної академії.
  10. Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.

Про протести в РБ

У різних містах Білорусі на акціях протесту в неділю затримують людей. Наразі вже відомо про більше 300 затриманих.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Президент Росії Володимир Путін сказав, що роботи зі створення гіперзвукової зброї ведуться в РФ із 2004 року – і це Вашингтон змусив Росію почати масштабні розробки у цій сфері після виходу в 2002 році з договору щодо ПРО.

Володимир Путін не згадував Дональда Трампа, але ці слова пролунали після заяви президента США про викрадання Росією інформації про гіперзвукову зброю в адміністрації його попередника Барака Обами.

Хімік і один з розробників бойової отруйної речовини "Новічок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським політиком Олексієм Навальним.

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка вважає недопустимим проведення публічного заходу партії "Слуга народу" на території університету.

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: