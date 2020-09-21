Главные новости воскресенья и ночи: "Слуга народа" представила кандидатов в депутаты Киевсовета, протесты в Беларуси

Кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук представила кандидатов в депутаты Киевского городского совета от политсилы "Слуга народа", в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа — актуальные новости 20 сентября.

О протестах в РБ

В разных городах Беларуси на акциях протеста в воскресенье задерживают людей. Сейчас уже известно о более 300 задержанных.

О кандидатах в депутаты Киевсовета от "Слуга народа"

Возглавила список партии на выборах в Киеве координатор создания сквера Небесной сотни, руководительница общественной организации "Город-сад" и жена министра иностранных дел Евгения Кулеба.

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