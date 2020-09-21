Фокін: В ОРДЛО можна було б створити міжнародний тимчасовий уряд

Заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Вітольд Фокін вважає, що на непідконтрольній території Донбасу можна сформувати міжнародний тимчасовий уряд ООН для проведення там місцевих виборів.

Джерело: інтерв’ю Фокіна в програмі "Персона ґрата" на "UA: Українське радіо"

Пряма мова Фокіна: "У мандаті Ради безпеки ООН записано право створювати міжнародний тимчасовий уряд із терміном необхідним може бути на рік, може - на два. А безпеку гарантувати можуть міжнародні миротворці, тобто військовий контингент ООН. Ця пропозиція, по суті, не нова, про неї вже говорили"

"Я цілком погоджуюсь з тим, щоб перш ніж проводити вибори, треба забезпечити безпеку. Але в який засіб забезпечити безпеку? Це мають керівники країни думати. Як один із засобів я запропонував використати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий уряд на цих територіях, які зараз не підконтрольні Україні".

"Як правило, такі вибори однією зі сторін визнаються сфальсифікованими, нелегітимними тощо. А якщо це буде проведено під егідою ООН, то ніхто навіть і рота не відкриє. Вибори буде визнано такими, що відбулися".

Деталі: Також Фокін зазначив, що Росія раніше погоджувалася на залучення військового контингенту ООН, проте хотіла його розміщення тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі. Фокін же переконаний, що такий самий контингент має бути розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або на всій непідконтрольній території.

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