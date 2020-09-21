Фокин: В ОРДЛО можно было бы создать международное временное правительство
Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает, что на неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать международный временное правительство ООН для проведения там местных выборов.
Источник: интервью Фокина в программе "Персона грата" на "UA: Украинское радио"
Прямая речь Фокина: "В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым может быть на год, может - на два. А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по сути, не новое, о нем уже говорили".
"Я полностью согласен с тем, что прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. Но как обеспечить безопасность? Это должны руководители страны думать. Как одно из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное правительство на этих территориях, которые сейчас не подконтрольные Украины".
"Как правило, такие выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и тому подобное. А если это будет проведен под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися".
Детали: Также Фокин отметил, что Россия ранее соглашалась на привлечение военного контингента ООН, однако хотела размещения только на нынешний линии разграничения на Донбассе. Фокин же убежден, что такой же контингент должен быть расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или на всей неподконтрольной территории.
Предыстория:
- Ранее Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.
- Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента.
- 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
- Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.