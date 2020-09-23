Добкин собрался стать мэром Харькова и пожелал Кернесу выздороветь от COVID-19
Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин передумал баллотироваться в Киеве и заявил, что будет бороться за кресло мэра Харькова на выборах осенью 2020 года.
Источник: Telegram-канал Добкина
Прямая речь: "Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы.
Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков".
Детали: Кроме того, Добкин обратился к жителям столицы, ведь еще в июле 2020 говорил, что будет бороться за кресло главы Киева: "Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас всё ещё впереди!".
Справка: Добкин был мэром Харькова в 2006-2010 гг. В 2007 году в сети опубликовали предвыборную видеозапись Добкина, которую ему помогал сделать тогдашний помощник Геннадий Кернес, который после выборов стал секретарем Харьковского горсовета.
Следующим мэром Харькова стал Кернес, а Добкин возглавил ОГА.
В 2014 Добкин был членом "Партии регинов". Он даже баллотировался от партии кандидатом в президенты Украины. На выборах 2014 года Добкин набрал 3,03% голосов. Впоследствии прошел в Раду по списку "Оппозиционного блока".
Бывший регионал известный своими угрозами политикам и критикой революции 2013-2014 гг.
Читайте также: "Махинации со скучным лицом. В чем ГПУ обвиняет Добкина"
Предыстория:
- 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.
- 15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.
- Кернес проходит обследование в немецкой клинике,куда его доставили в ночь на 17 сентября в противоковидной капсуле.
- 23 сентября "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинул кандидатом на пост мэра Харькова нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.