Добкин собрался стать мэром Харькова и пожелал Кернесу выздороветь от COVID-19

Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин передумал баллотироваться в Киеве и заявил, что будет бороться за кресло мэра Харькова на выборах осенью 2020 года.

Источник: Telegram-канал Добкина

Прямая речь: "Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы.

Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков".

Детали: Кроме того, Добкин обратился к жителям столицы, ведь еще в июле 2020 говорил, что будет бороться за кресло главы Киева: "Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас всё ещё впереди!".

Справка: Добкин был мэром Харькова в 2006-2010 гг. В 2007 году в сети опубликовали предвыборную видеозапись Добкина, которую ему помогал сделать тогдашний помощник Геннадий Кернес, который после выборов стал секретарем Харьковского горсовета.

Следующим мэром Харькова стал Кернес, а Добкин возглавил ОГА.

В 2014 Добкин был членом "Партии регинов". Он даже баллотировался от партии кандидатом в президенты Украины. На выборах 2014 года Добкин набрал 3,03% голосов. Впоследствии прошел в Раду по списку "Оппозиционного блока".

Бывший регионал известный своими угрозами политикам и критикой революции 2013-2014 гг.

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