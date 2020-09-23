ВАКС арештував майно Юрченка

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в антикорупційній прокуратурі

Деталі: Відомо, що наклали арешт на готівку та частину квартири Юрченка.

Згідно з декларацією нардепа за 2019 рік, він володіє 33% квартири в Києві загальною площею 62,4 кв.м. Дві третини приміщення належать його батькам.

Також Юрченко задекларував 50 тисяч доларів готівкою, а його дружина – 200 тисяч гривень.

Що було раніше: 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн.

Станом на 23 вересня, за даними УП, застави за нардепа ще не внесли.

Передісторія:

13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.

15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.

17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.

18 вересня Юрченконе з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

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