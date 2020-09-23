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ВАКС арештував майно Юрченка

Середа, 23 вересня 2020, 17:28

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в антикорупційній прокуратурі

Деталі: За інформацією "Слово і діло" арешт наклали на готівкові кошти Юрченка та нерухомість з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна.

Згідно з декларацією нардепа за 2019 рік, він володіє 33% квартири в Києві загальною площею 62,4 кв.м. Дві третини приміщення належать його батькам.

Також Юрченко задекларував 50 тисяч доларів готівкою, а його дружина – 200 тисяч гривень.

Що було раніше: 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн.

Станом на 23 вересня, за даними УП, застави за нардепа ще не внесли.

Передісторія: 

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 18 вересня Юрченконе з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Альона Мазуренко, УП
Теми: Антикорупційна прокуратураАнтикорупційний судСлуга народухабарарешт


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