ВАКС арештував майно Юрченка
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно народного депутата Олександра Юрченка, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні хабаря та причетності до корупційної схеми у парламенті.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в антикорупційній прокуратурі
Деталі: За інформацією "Слово і діло" арешт наклали на готівкові кошти Юрченка та нерухомість з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна.
Згідно з декларацією нардепа за 2019 рік, він володіє 33% квартири в Києві загальною площею 62,4 кв.м. Дві третини приміщення належать його батькам.
Також Юрченко задекларував 50 тисяч доларів готівкою, а його дружина – 200 тисяч гривень.
Що було раніше: 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн.
Станом на 23 вересня, за даними УП, застави за нардепа ще не внесли.
Передісторія:
- 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
- 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
- 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопочуть про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
- 18 вересня Юрченконе з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
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