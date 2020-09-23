ВАКС арестовал имущество Юрченко

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте.

Источник: собеседник "Украинской правды" в антикоррупционной прокуратуре

Детали: По информации "Слово и дело" арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.

Согласно декларации нардепа за 2019 год, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям.

Также Юрченко задекларировал 50 тысяч долларов наличными, а его жена - 200 тысяч гривен.

Что было раньше: 21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн.

По состоянию на 23 сентября, по данным УП, залога за нардепа еще не внесли.

Предыстория:

13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и заботятся об аресте с альтернативой 6,5 млн гривен залога.

18 сентября Юрченконе явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

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