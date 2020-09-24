Після таємної інавгурації Лукашенка в Білорусі затримали 364 людини
Білоруські силовики підтвердили затримання 364 осіб 23 вересня після таємної інавгурації Олександра Лукашенка.
Джерело: прессекретар МВС РБ Ольга Чемоданова в Телеграм
Пряма мова: "Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 364 громадянина (з них в Мінську - 252). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих доставлено 320 осіб".
Деталі: У різних населених пунктах Білорусі було зареєстровано 59 акцій протесту за участю близько 5 тисяч осіб.
Силовики визнають, що використовували спецзасоби і техніку, стверджуючи при цьому, що учасники протесту порушували порядок.
Що передувало: Правозахисники нарахували понад 250 затриманих під час протестів в Білорусі 23 вересня.
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Передісторія:
- 23 вересня у Мінську відбулась таємна інавгурація Олександра Лукашенка. Реакцією на цю подію стали чергові мітинги у Білорусі. У свою чергу силовики традиційно займались жорстким розгоном учасників акцій, використовуючи водомети.
- Україна, слідом за Польщею, Німеччиною та Литвою, відмовилась визнавати легітимність та повноваження Лукашенка. У Москві вважають, що інавгурація – це особиста справа офіційного Мінська.