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Після таємної інавгурації Лукашенка в Білорусі затримали 364 людини

Четвер, 24 вересня 2020, 11:59
Радіо Свобода

Білоруські силовики підтвердили затримання 364 осіб 23 вересня після таємної інавгурації Олександра Лукашенка.

Джерело: прессекретар МВС РБ Ольга Чемоданова в Телеграм

Пряма мова: "Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 364 громадянина (з них в Мінську - 252). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця тримання затриманих доставлено 320 осіб".

Деталі: У різних населених пунктах Білорусі було зареєстровано 59 акцій протесту за участю близько 5 тисяч осіб.

Силовики визнають, що використовували спецзасоби і техніку, стверджуючи при цьому, що учасники протесту порушували порядок.

Що передувало: Правозахисники нарахували понад 250 затриманих під час протестів в Білорусі 23 вересня.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Білорусь


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