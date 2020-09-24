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После тайной инаугурации Лукашенко в Беларуси задержаны 364 человека

Четверг, 24 сентября 2020, 11:59
Радио Свобода

Белорусские силовики подтвердили задержание 364 человек 23 сентября после тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Источник: пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова в Телеграм

Прямая речь: "Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек".

Детали: В разных населенных пунктах Беларуси было зарегистрировано 59 акций протеста с участием около 5 тысяч человек.

Силовики признают, что использовали спецсредства и технику, утверждая при этом, что протестующие нарушали порядок.

Что предшествовало: Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси 23 сентября.

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Предыстория:

Украинская правда
Темы: Беларусь


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