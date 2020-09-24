После тайной инаугурации Лукашенко в Беларуси задержаны 364 человека
Белорусские силовики подтвердили задержание 364 человек 23 сентября после тайной инаугурации Александра Лукашенко.
Источник: пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова в Телеграм
Прямая речь: "Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина (из них в Минске – 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 320 человек".
Детали: В разных населенных пунктах Беларуси было зарегистрировано 59 акций протеста с участием около 5 тысяч человек.
Силовики признают, что использовали спецсредства и технику, утверждая при этом, что протестующие нарушали порядок.
Что предшествовало: Правозащитники насчитали более 250 задержанных во время протестов в Беларуси 23 сентября.
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Предыстория:
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Александра Лукашенко. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.
- Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация - это личное дело официального Минска.