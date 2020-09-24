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Фокін вибачився, що назвав бойовиків на Донбасі "повстанцями"

Четвер, 24 вересня 2020, 12:38
Фокін вибачився, що назвав бойовиків на Донбасі повстанцями

Перший заступник глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін вибачився за обмовку в недавньому інтерв'ю "Українському радіо", коли вжив термін "повстанці" щодо бойовиків на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на слова Фокіна

Пряма мова Фокіна: "І хоча це слово використовувалося і попереднім президентом України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, в Цюріхському університеті в січні 2015 року, правильно було б сказати "бойовики".

Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і, як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронньої контактній групі".

У той же час хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети - відновлення суверенітету України і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно-визнаних кордонах, мають незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово".

Що цьому передувало: Термін "повстанці" Фокін вжив, говорячи про необхідність розміщення військового контингенту ООН на українсько-російському кордоні, щоб виключити поставки допомоги, в першу чергу військової, з території Російської Федерації.

Передісторія:

  • Раніше Фокін заявляв, що без оголошення "загальної амністії" складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі, проте це не означає прощення для тих, хто вбивав і здійснював насильство.
  • Заяви Фокіна щодо амністії і особливого статусу критикували в Кабміні і Офісі президента
  • 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
  • Пізніше його онука Марія Фокіна заявила, що познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасбойові діївійна
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