Фокін вибачився, що назвав бойовиків на Донбасі "повстанцями"

Перший заступник глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін вибачився за обмовку в недавньому інтерв'ю "Українському радіо", коли вжив термін "повстанці" щодо бойовиків на Донбасі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на слова Фокіна

Пряма мова Фокіна: "І хоча це слово використовувалося і попереднім президентом України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, в Цюріхському університеті в січні 2015 року, правильно було б сказати "бойовики".

Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і, як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронньої контактній групі".

У той же час хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети - відновлення суверенітету України і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно-визнаних кордонах, мають незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово".

Що цьому передувало: Термін "повстанці" Фокін вжив, говорячи про необхідність розміщення військового контингенту ООН на українсько-російському кордоні, щоб виключити поставки допомоги, в першу чергу військової, з території Російської Федерації.

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