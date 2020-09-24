Фокин извинился, что назвал боевиков на Донбассе "повстанцами"

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за оговорку в недавнем интервью "Украинской радио", когда употребил термин "повстанцы" по боевиков на Донбассе.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Фокина

Прямая речь Фокина: " И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова.

Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово".

Что этому предшествовало: Термин "повстанцы" Фокин употребил, говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на российско-украинской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации.

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