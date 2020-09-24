Фокин извинился, что назвал боевиков на Донбассе "повстанцами"
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин извинился за оговорку в недавнем интервью "Украинской радио", когда употребил термин "повстанцы" по боевиков на Донбассе.
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на слова Фокина
Прямая речь Фокина: " И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова.
Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства, я искренне желаю и сделаю всё для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе
В то же время хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово".
Что этому предшествовало: Термин "повстанцы" Фокин употребил, говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на российско-украинской границе, чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации.
Предыстория:
- Ранее Фокин заявлял, что без объявления "всеобщей амнистии" сложно будет рассчитывать на установление полноценного мира на Донбассе, однако это не означает прощения для тех, кто убивал и совершал насилие.
- Заявления Фокина относительно амнистии и особого статуса критиковали в Кабмине и Офисе президента.
- 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
- Позже его внучка Мария Фокина заявила, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастнак решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.