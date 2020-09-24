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Зеленський скасував візит до Білорусі: економічний форум перенесли

Четвер, 24 вересня 2020, 13:33

Форум регіонів України та Білорусі, який мав пройти в жовтні 2020 року в білоруському Гродно з ініціативи української сторони, перенесено на наступний рік.

Джерело: посол Білорусі в Україні Ігор Сокол в інтерв'ю "Україна Бізнес Ревю", цитує посольство

Пряма мова: "У липні ми направили запрошення від імені білоруського уряду всім керівникам українських регіонів. Станом на серпень були отримані підтвердження участі від половини областей України. Опрацьовувався офіційний візит Володимира Зеленського в Білорусь...

Буквально на днях українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично перекреслена спільна підготовча робота. Постраждають в першу чергу економіки наших країн, міжрегіональні зв'язки і між простими людьми. Руйнувати легко, створювати набагато важче.

Раз керівництво України поставило відносини "на паузу", значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові".

Нагадаємо: В Білорусі з 9 серпня тривають протести проти фальсифікованих виборів президента та свавілля. Олександр Лукашенко відмовився призначати перевибори і провів свою таємну інаугурацію. Реакцією на цю подію стали чергові мітинги у Білорусі. У свою чергу силовики традиційно займались жорстким розгоном учасників акцій, використовуючи водомети.

Україна, слідом за ПольщеюНімеччиною та Литвою, відмовилась визнавати легітимність та повноваження Лукашенка. У Москві ж вважають, що інавгурація – це особиста справа офіційного Мінська.

Теми: БілорусьЗеленський


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