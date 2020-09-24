Зеленский отменил визит в Беларусь: экономический форум перенесен

Форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в октябре 2020 года в белоруском Гродно по инициативе украинской стороны, перенесен на следующий год.

Источник: посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в интервью "Украина Бизнес Ревю", цитирует посольство

Прямая речь: "В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь…

Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее.

Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы".

Напомним: В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента и произвола силовиков. Александр Лукашенко отказался назначать перевыборы и провел свою тайную инаугурацию. Реакцией на это событие стали очередные митинги в Беларуси. В свою очередь силовики традиционно занимались жестким разгоном участников акций, используя водометы.

Украина, вслед за Польшей, Германией и Литвой, отказалась признавать легитимность и полномочия Лукашенко. В Москве считают, что инаугурация - это личное дело официального Минска.