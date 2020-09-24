Колесникова написала листа з білоруського СІЗО: знайшла подруг, займається фітнесом

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова написала листа із білоруського СІЗО.

Джерело: Facebook-сторінка Колесникової

Пряма мова Колесникової: "Зі мною все в порядку, умови терпимі і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо...

Ці всі, хто мене викрадали, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт".

Деталі: Лист отримав батько Колесникової. Відзначається, що лист йшов з Жодіно до Мінська півтора тижні.

Колесникова передає всім привіт і просить не здаватися.

Що передувало: Колесніковій у Білорусі оголосили підозру в спробі захоплення влади.

Її затримали і потім перевели з СІЗО №1 у Мінську в слідчий ізолятор в Жодіно.

23 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію.

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