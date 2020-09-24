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Колесникова написала листа з білоруського СІЗО: знайшла подруг, займається фітнесом

Четвер, 24 вересня 2020, 15:40
Колесникова написала листа з білоруського СІЗО: знайшла подруг, займається фітнесом

Член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова написала листа із білоруського СІЗО.

Джерело: Facebook-сторінка Колесникової

Пряма мова Колесникової: "Зі мною все в порядку, умови терпимі і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо...

Ці всі, хто мене викрадали, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт".

Деталі: Лист отримав батько Колесникової. Відзначається, що лист йшов з Жодіно до Мінська півтора тижні.

Колесникова передає всім привіт і просить не здаватися.

Що передувало: Колесніковій у Білорусі оголосили підозру в спробі захоплення влади.

Її затримали і потім перевели з СІЗО №1 у Мінську в слідчий ізолятор в Жодіно.

23 вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Передісторія:

  • Від 9 серпня у Білорусі не стихають багатотисячні акції протесту по всій країні проти фальсифікованих Олександром Лукашенком виборів президента. Опозиція створила Координаційну раду і вимагає перевиборів. Водночас шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні. 
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон. Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової. 
  • 9 вересня стало відомо, що Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську. Вона подала заяву про своє викрадення в слідчий комітет Білорусі і вимагає порушити кримінальну справу щодо співробітників комітету держбезпеки.

Українська правда

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Теми: БілорусьмітингиопозиціяЛукашенкопрезидент
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