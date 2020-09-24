Колесникова написала письмо из белорусского СИЗО: нашла подруг, занимается фитнесом

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова написала письмо из СИЗО.

Источник: Facebook-страница Колесниковой

Прямая речь Колесниковой: "Со мной все в порядке, условия терпимые и новые подруги замечательные. Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим…

Эти все, кто меня похищали невероятно слабые и в истерике. Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка".

Детали: Письмо получил отец Колесниковой. Отмечается, что оно шло из Жодино в Минск полторы недели.

Колесникова передает всем привет и просит не сдаваться.

Что предшествовало: Колесниковой в Беларуси объявили подозрение в попытке захвата власти.

Ее задержали и потом перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственный изолятор в Жодино.

23 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел тайную инавгурацию.

Предыстория: