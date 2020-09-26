Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Львові оголосили день жалоби через катастрофу на Харківщині

Субота, 26 вересня 2020, 08:17

У суботу, 26 вересня, у Львові оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих у катастрофі АН-26 на Харківщині.

Джерело: розпорядження міського голови Львова Андрія Садового, повідомляє Львівська міська рада

Дослівно: "Міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про оголошення у місті Львові 26 вересня 2020 року днем жалоби за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області.

Відтак, на знак скорботи за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області буде приспущено Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міста Львова, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста".

Деталі: Міська рада також просить мешканців утриматись від святкових та розважальних заходів.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
  • За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало.
  • За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
  • 26 вересня в Харківській області оголошено Днем жалоби.

Українська правда
Теми: ЛьвівКатастрофа АН26


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Катастрофа АН-26: пошуки трьох осіб досі тривають – ДСНС

На борту АН-26 було 27 людей, одного курсанта не допустили

У авіакатастрофі літака Повітряних Сил ЗСУ загинули 25 людей – ОГП

фотоПАДІННЯ ЛІТАКА НА ХАРКІВЩИНІ: ЗАГИНУЛИ ДВА ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ

фото, відео, оновленоНа Харківщині розбився військовий літак, є загиблі

Новини 25 вересня: застава для Юрченка, дозвіл на в’їзд для ноземців

Усі новини...
Львів
Екскерівника дитячого табору у Львові підозрюють у 11 зґвалтуваннях дівчаток
У Львові маршрутка зачепила на переході дівчину Холодницького
За 2 місяці до виборів Порошенко зробив коштовний подарунок львівській церкві
Останні новини
08:57
На Західній Україні пройдуть зливи, помаранчевий рівень небезпечності
08:35
Катастрофа АН-26: пошуки трьох осіб досі тривають – ДСНС
08:17
У Львові оголосили день жалоби через катастрофу на Харківщині
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: військово-транспортний літак ЗСУ розбився в Харківській області
07:44
На Донбасі зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку формувань Росії
06:37
У зв’язку падінням військового літака на дорозі М-03 Київ - Харків ускладнено рух
06:31
COVID-19 на Буковині: нових заражень в 3 рази більше, ніж кількість одужань
05:55
ВідеоРут Гінзбург стала першою жінкою, яка була удостоєна церемонії прощання в Капітолії
04:11
У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії
03:46
МЗС: Лукашенко вибрав Росію і тепер ризики для України "починають зашкалювати"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!