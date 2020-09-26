У Львові оголосили день жалоби через катастрофу на Харківщині

У суботу, 26 вересня, у Львові оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих у катастрофі АН-26 на Харківщині.

Джерело: розпорядження міського голови Львова Андрія Садового, повідомляє Львівська міська рада

Дослівно: "Міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про оголошення у місті Львові 26 вересня 2020 року днем жалоби за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області.

Відтак, на знак скорботи за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області буде приспущено Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міста Львова, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста".

Деталі: Міська рада також просить мешканців утриматись від святкових та розважальних заходів.

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