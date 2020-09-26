У Львові оголосили день жалоби через катастрофу на Харківщині
У суботу, 26 вересня, у Львові оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих у катастрофі АН-26 на Харківщині.
Джерело: розпорядження міського голови Львова Андрія Садового, повідомляє Львівська міська рада
Дослівно: "Міський голова Львова Андрій Садовий підписав розпорядження про оголошення у місті Львові 26 вересня 2020 року днем жалоби за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області.
Відтак, на знак скорботи за померлими в наслідок падіння військового літака у Харківській області буде приспущено Державного Прапора України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях міста Львова, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста".
Деталі: Міська рада також просить мешканців утриматись від святкових та розважальних заходів.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
- За інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє постраждало.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- 26 вересня в Харківській області оголошено Днем жалоби.