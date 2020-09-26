Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Во Львове объявили день траура из-за катастрофы в Харьковской области

Суббота, 26 сентября 2020, 08:17

В субботу, 26 сентября, во Львове объявлен день траура в память о погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области.

Источник: распоряжение городского головы Львова Андрея Садового, сообщает Львовский городской совет

Дословно: "Городской голова Львова Андрей Садовый подписал распоряжение об объявлении в городе Львове 26 сентября 2020 года днем ​​траура по погибшим в результате крушения военного самолета в Харьковской области.

Поэтому, в знак скорби по умершим вследствие падения военного самолета в Харьковской области будет приспущен Государственного Флаг Украины с черной лентой на административных зданиях города Львова, зданиях коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории города".

Детали: Городской совет также просит жителей воздержаться от праздничных и развлекательных мероприятий.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. 
  • По информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали.
  • По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
  • 26 сентября в Харьковской области объявлено Днем траура.

Украинская правда
Темы: ЛьвовКатастрофа АН26


powered by lun.ua
Главное сегодня

Катастрофа АН-26: поиски трех человек до сих пор продолжаются – ГСЧС

На борту АН-26 было 27 человек, одного курсант не допустили

В авиакатастрофе самолета Воздушных Сил ВСУ погибли 25 человек – ОГП

фотоПАДЕНИЕ САМОЛЕТА НА ХАРЬКОВЩИНЕ: ПОГИБЛИ ДВА ДЕСЯТКА ЧЕЛОВЕК

фото, видео, обновленоНа Харьковщине разбился военный самолет, есть погибшие

Новости 25 сентября: залог для Юрченко, разрешение на въезд иностранцам

Все новости...
Львов
Экс-руководителя детского лагеря во Львове подозревают в 11 изнасилованиях девочек
Во Львове маршрутка зацепила на переходе девушку Холодницкого
За 2 месяца до выборов Порошенко сделал ценный подарок львовской церкви
Последние новости
08:57
На Западной Украине пройдут ливни, оранжевый уровень опасности
08:35
Катастрофа АН-26: поиски трех человек до сих пор продолжаются – ГСЧС
08:17
Во Львове объявили день траура из-за катастрофы в Харьковской области
08:00
Главные новости пятницы и ночи: военно-транспортный самолет ВСУ разбился в Харьковской области
07:44
На Донбассе зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ
06:37
В связи падением военного самолета на дороге М-03 Киев - Харьков затруднено движение
06:31
COVID-19 на Буковине: новых заражений в 3 раза больше, чем количество выздоровлений
05:55
ВидеоРут Гинзбург стала первой женщиной, удостоившейся церемонии прощания в Капитолии
04:11
В мире фиксируют наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии
03:46
МЗС: Лукашенко выбрал Россию и теперь риски для Украины "начинают зашкаливать"
Все новости...