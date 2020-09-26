Во Львове объявили день траура из-за катастрофы в Харьковской области

В субботу, 26 сентября, во Львове объявлен день траура в память о погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области.

Источник: распоряжение городского головы Львова Андрея Садового, сообщает Львовский городской совет

Дословно: "Городской голова Львова Андрей Садовый подписал распоряжение об объявлении в городе Львове 26 сентября 2020 года днем ​​траура по погибшим в результате крушения военного самолета в Харьковской области.

Поэтому, в знак скорби по умершим вследствие падения военного самолета в Харьковской области будет приспущен Государственного Флаг Украины с черной лентой на административных зданиях города Львова, зданиях коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории города".

Детали: Городской совет также просит жителей воздержаться от праздничных и развлекательных мероприятий.

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