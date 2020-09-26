Во Львове объявили день траура из-за катастрофы в Харьковской области
В субботу, 26 сентября, во Львове объявлен день траура в память о погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской области.
Источник: распоряжение городского головы Львова Андрея Садового, сообщает Львовский городской совет
Дословно: "Городской голова Львова Андрей Садовый подписал распоряжение об объявлении в городе Львове 26 сентября 2020 года днем траура по погибшим в результате крушения военного самолета в Харьковской области.
Поэтому, в знак скорби по умершим вследствие падения военного самолета в Харьковской области будет приспущен Государственного Флаг Украины с черной лентой на административных зданиях города Львова, зданиях коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории города".
Детали: Городской совет также просит жителей воздержаться от праздничных и развлекательных мероприятий.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
- По информации Офиса генпрокурора, в результате катастрофы 25 человек погибли, двое пострадали.
- По данным СНБО, падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
- 26 сентября в Харьковской области объявлено Днем траура.