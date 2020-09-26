Катастрофа АН-26: жодного з тіл ідентифікувати не вдалося

Жодного з тіл загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 на Харківщині не вдалося ідентифікувати, для цього знадобиться експертиза ДНК.

Джерело: віцепрем'єр Олег Уруський під час позачергового засідання Кабінету міністрів у суботу

Пряма мова: "Тіла в понівеченому стані, на цей момент ідентифікацію жодного з тіл здійснити не вдалося.

Потрібно буде здійснювати експертизу ДНК, що потребуватиме додаткового часу. Це займе від 2 до 3 тижнів часу. Тільки після цього можна буде говорити про поховання наших бійців".

Деталі: Уруський також повідомив, що наразі немає доступу до бортових самописців літака.

Пряма мова: "Чорні скриньки знаходяться в хвостовій частині літака, до них доступу немає, поки не закінчена робота з тілами загиблих".

Деталі: За словами віцепрем'єра, у справі розслідування катастрофи призначено понад 50 експертиз.

Також слідчими органами здійснена виїмка "всіх документів", вони будуть залучені до проведення слідчих дій.

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