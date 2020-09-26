Катастрофа АН-26: жодного з тіл ідентифікувати не вдалося
Жодного з тіл загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 на Харківщині не вдалося ідентифікувати, для цього знадобиться експертиза ДНК.
Джерело: віцепрем'єр Олег Уруський під час позачергового засідання Кабінету міністрів у суботу
Пряма мова: "Тіла в понівеченому стані, на цей момент ідентифікацію жодного з тіл здійснити не вдалося.
Потрібно буде здійснювати експертизу ДНК, що потребуватиме додаткового часу. Це займе від 2 до 3 тижнів часу. Тільки після цього можна буде говорити про поховання наших бійців".
Деталі: Уруський також повідомив, що наразі немає доступу до бортових самописців літака.
Пряма мова: "Чорні скриньки знаходяться в хвостовій частині літака, до них доступу немає, поки не закінчена робота з тілами загиблих".
Деталі: За словами віцепрем'єра, у справі розслідування катастрофи призначено понад 50 експертиз.
Також слідчими органами здійснена виїмка "всіх документів", вони будуть залучені до проведення слідчих дій.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.