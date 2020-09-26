Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось

Ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области не удалось идентифицировать, для этого понадобится экспертиза ДНК.

Источник: вице-премьер Олег Уруский во время внеочередного заседания Кабинета министров в субботу

Прямая речь: "Тела в изувеченном состоянии, на данный момент идентификацию ни одного из тел осуществить не удалось.

Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. Это займет от 2 до 3 недель времени. Только после этого можно будет говорить о захоронении наших бойцов".

Детали: Уруский также сообщил, что сейчас нет доступа к бортовым самописцам самолета.

Прямая речь: "Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним доступа нет, пока не закончена работа с телами погибших".

Детали: По словам вицепремьера, в деле расследования катастрофы назначено более 50 экспертиз.

Также следственными органами осуществлена выемка "всех документов", они будут привлечены к проведению следственных действий.

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