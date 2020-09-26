Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось
Ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области не удалось идентифицировать, для этого понадобится экспертиза ДНК.
Источник: вице-премьер Олег Уруский во время внеочередного заседания Кабинета министров в субботу
Прямая речь: "Тела в изувеченном состоянии, на данный момент идентификацию ни одного из тел осуществить не удалось.
Нужно будет осуществлять экспертизу ДНК, что потребует дополнительного времени. Это займет от 2 до 3 недель времени. Только после этого можно будет говорить о захоронении наших бойцов".
Детали: Уруский также сообщил, что сейчас нет доступа к бортовым самописцам самолета.
Прямая речь: "Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним доступа нет, пока не закончена работа с телами погибших".
Детали: По словам вицепремьера, в деле расследования катастрофы назначено более 50 экспертиз.
Также следственными органами осуществлена выемка "всех документов", они будут привлечены к проведению следственных действий.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- Вследствие катастрофы 26 человек погибли и один пострадал.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.