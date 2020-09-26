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Членам сімей загиблих у катастрофі АН-26 виплатять по 1,5 мільйони

Субота, 26 вересня 2020, 13:31

Члени сімей загиблих у катастрофі АН-26 військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі більш ніж 1,5 мільйони гривень.

Джерело: заступник міністра оборони Ігор Старобінський під час позачергового засідання Кабміну в суботу

Пряма мова: "Міністром оборони прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Розмір виплат складає 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 мільйон 576,5 гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони".

Деталі: У свою чергу, прем'єр Денис Шмигаль доручив Міністерству соцполітики з'ясувати, чи був застрахований екіпаж.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26Міноборонигроші


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