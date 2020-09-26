Членам сімей загиблих у катастрофі АН-26 виплатять по 1,5 мільйони
Субота, 26 вересня 2020, 13:31
Члени сімей загиблих у катастрофі АН-26 військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі більш ніж 1,5 мільйони гривень.
Джерело: заступник міністра оборони Ігор Старобінський під час позачергового засідання Кабміну в суботу
Пряма мова: "Міністром оборони прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ.
Розмір виплат складає 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 мільйон 576,5 гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони".
Деталі: У свою чергу, прем'єр Денис Шмигаль доручив Міністерству соцполітики з'ясувати, чи був застрахований екіпаж.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
Українська правда