Членам сімей загиблих у катастрофі АН-26 виплатять по 1,5 мільйони

Члени сімей загиблих у катастрофі АН-26 військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі більш ніж 1,5 мільйони гривень.

Джерело: заступник міністра оборони Ігор Старобінський під час позачергового засідання Кабміну в суботу

Пряма мова: "Міністром оборони прийнято рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Розмір виплат складає 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 мільйон 576,5 гривень на кожного. Розмір виплат буде за рахунок фондів Міністерства оборони".

Деталі: У свою чергу, прем'єр Денис Шмигаль доручив Міністерству соцполітики з'ясувати, чи був застрахований екіпаж.

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