Членам семей погибших в катастрофе АН-26 выплатят по 1,5 миллиона
Суббота, 26 сентября 2020, 13:31
Члены семей погибших в катастрофе АН-26 военнослужащих получат одноразовую денежную помощь в размере более 1,5 миллиона гривен.
Источник: заместитель министра обороны Игорь Старобинский во время внеочередного заседания Кабмина в субботу
Прямая речь: "Министром обороны принято решение о выплате единоразового пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ.
Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллилон 576,5 гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны".
Детали: В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству соцполитики выяснить, был ли застрахован экипаж.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- Вследствие катастрофы 26 человек погибли и один пострадал.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.
Украинская правда