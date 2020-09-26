Членам семей погибших в катастрофе АН-26 выплатят по 1,5 миллиона

Члены семей погибших в катастрофе АН-26 военнослужащих получат одноразовую денежную помощь в размере более 1,5 миллиона гривен.

Источник: заместитель министра обороны Игорь Старобинский во время внеочередного заседания Кабмина в субботу

Прямая речь: "Министром обороны принято решение о выплате единоразового пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ.

Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллилон 576,5 гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны".

Детали: В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству соцполитики выяснить, был ли застрахован экипаж.

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