Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Членам семей погибших в катастрофе АН-26 выплатят по 1,5 миллиона

Суббота, 26 сентября 2020, 13:31

Члены семей погибших в катастрофе АН-26 военнослужащих получат одноразовую денежную помощь в размере более 1,5 миллиона гривен.

Источник: заместитель министра обороны Игорь Старобинский во время внеочередного заседания Кабмина в субботу

Прямая речь: "Министром обороны принято решение о выплате единоразового пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ.

Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, что составляет 1 миллилон 576,5 гривен на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны".

Детали: В свою очередь, премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству соцполитики выяснить, был ли застрахован экипаж.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • Вследствие катастрофы 26 человек погибли и один пострадал.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26Минобороныденьги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось

фотоНа месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших

Выжившего в катастрофе АН-26 курсанта могут выписать в ближайшие дни

Зеленский объявил день траура: 26 погибших, 1 пострадавший

В ГБР назвали 4 версии катастрофы АН-26

Пострадавший в результате катастрофы АН-26 умер в больнице

Все новости...
Катастрофа АН26
Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось
На месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших
Зеленский сказал приостановить полеты всех АН-26 – замглавы ОП
Последние новости
14:00
Правительственная комиссия должна доложить о расследовании катастрофы до 25 октября
13:45
Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной
13:37
Зеленский предложил разработать стратегию развития автомобильной отрасли
13:31
Членам семей погибших в катастрофе АН-26 выплатят по 1,5 миллиона
13:23
Байден обвинил Трампа в молчании по поводу диктатуры в Беларуси
13:02
Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось
12:54
Группа Ахметова SCM продала сеть АЗС "Параллель" — СМИ
12:50
фотоНа месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших
12:49
Зеленский сказал приостановить полеты всех АН-26 – замглавы ОП
12:27
Коронавирус в Киеве: 447 новых больных, 8 умерших
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!