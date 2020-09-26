Урядова комісія має доповісти про розслідування катастрофи до 25 жовтня
Субота, 26 вересня 2020, 14:00
Урядова комісія з розслідування катастрофи літака АН-26 на Харківщині має подати звіт про свою роботу до 25 жовтня.
Джерело: прем'єр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну в суботу
Дослівно: "Урядовій комісії, утвореній згідно з сьогоднішнім розпорядженням, надати до 25 жовтня Кабінету міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи".
Деталі: Очолив урядову комісію віцепрем'єр Олег Уруський.
На засіданні уряду було одноголосно прийняте розпорядження про утворення урядової комісії.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
Українська правда