Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Урядова комісія має доповісти про розслідування катастрофи до 25 жовтня

Субота, 26 вересня 2020, 14:00
Урядова комісія має доповісти про розслідування катастрофи до 25 жовтня

Урядова комісія з розслідування катастрофи літака АН-26 на Харківщині має подати звіт про свою роботу до 25 жовтня.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну в суботу, УП, Урядовий портал

Дослівно: "Урядовій комісії, утвореній згідно з сьогоднішнім розпорядженням, надати до 25 жовтня Кабінету міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи".

Деталі: Очолив урядову комісію віцепрем'єр Олег Уруський.

Заступник голови комісії – міністр оборони Андрій Таран. До її складу також увійдуть головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, перший заступник секретаря РНБОУ Михайло Коваль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, заступник керівника ОПУ Олег Татаров, голова Державіаслужби Олександр Більчук, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Для забезпечення об'єктивного розслідування Шмигаль доручив міністру оборони Андрію Тарану відсторонити від виконання службових обов'язків посадових осіб, що були залучені в організації польоту.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівКатастрофа АН26Шмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Кабінет міністрів
Кабмін змінив порядок надання одноразової допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Кабмін змінив порядок призначення виплат для внутрішньо переміщених осіб
Кабмін виділив кошти для держдопомоги тим, хто повернувся з полону, і сім'ям полонених
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: