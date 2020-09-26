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Урядова комісія має доповісти про розслідування катастрофи до 25 жовтня

Субота, 26 вересня 2020, 14:00

Урядова комісія з розслідування катастрофи літака АН-26 на Харківщині має подати звіт про свою роботу до 25 жовтня.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну в суботу

Дослівно: "Урядовій комісії, утвореній згідно з сьогоднішнім розпорядженням, надати до 25 жовтня Кабінету міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи".

Деталі: Очолив урядову комісію віцепрем'єр Олег Уруський.

На засіданні уряду було одноголосно прийняте розпорядження про утворення урядової комісії.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівКатастрофа АН26Шмигаль


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