Урядова комісія має доповісти про розслідування катастрофи до 25 жовтня

Урядова комісія з розслідування катастрофи літака АН-26 на Харківщині має подати звіт про свою роботу до 25 жовтня.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну в суботу

Дослівно: "Урядовій комісії, утвореній згідно з сьогоднішнім розпорядженням, надати до 25 жовтня Кабінету міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи".

Деталі: Очолив урядову комісію віцепрем'єр Олег Уруський.

На засіданні уряду було одноголосно прийняте розпорядження про утворення урядової комісії.

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