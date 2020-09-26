Урядова комісія має доповісти про розслідування катастрофи до 25 жовтня

Урядова комісія з розслідування катастрофи літака АН-26 на Харківщині має подати звіт про свою роботу до 25 жовтня.

Джерело: прем'єр Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабміну в суботу, УП, Урядовий портал

Дослівно: "Урядовій комісії, утвореній згідно з сьогоднішнім розпорядженням, надати до 25 жовтня Кабінету міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи".

Деталі: Очолив урядову комісію віцепрем'єр Олег Уруський.

Заступник голови комісії – міністр оборони Андрій Таран. До її складу також увійдуть головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, голова СБУ Іван Баканов, перший заступник секретаря РНБОУ Михайло Коваль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, заступник керівника ОПУ Олег Татаров, голова Державіаслужби Олександр Більчук, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Для забезпечення об'єктивного розслідування Шмигаль доручив міністру оборони Андрію Тарану відсторонити від виконання службових обов'язків посадових осіб, що були залучені в організації польоту.

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