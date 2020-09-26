Правительственная комиссия должна доложить о расследовании катастрофы до 25 октября
Суббота, 26 сентября 2020, 14:00
Правительственная комиссия по расследованию катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области должен представить отчет о своей работе до 25 октября.
Источник: премьер Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина в субботу
Дословно: "Правительственной комиссии, образованной в соответствии с сегодняшним распоряжением, предоставить до 25 октября Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых необходимых мерах".
Детали: Возглавил правительственную комиссию вице-премьер Олег Уруский.
На заседании правительства было единогласно принято распоряжение о создании правительственной комиссии.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
- Вследствие катастрофы 26 человек погибли и один пострадал.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.
Украинская правда