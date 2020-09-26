Правительственная комиссия должна доложить о расследовании катастрофы до 25 октября

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области должен представить отчет о своей работе до 25 октября.

Источник: премьер Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина в субботу

Дословно: "Правительственной комиссии, образованной в соответствии с сегодняшним распоряжением, предоставить до 25 октября Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых необходимых мерах".

Детали: Возглавил правительственную комиссию вице-премьер Олег Уруский.

На заседании правительства было единогласно принято распоряжение о создании правительственной комиссии.

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