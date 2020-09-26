Правительственная комиссия должна доложить о расследовании катастрофы до 25 октября

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области должен представить отчет о своей работе до 25 октября.

Источник: премьер Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина в субботу, УП, Правительственный портал

Дословно: "Правительственной комиссии, образованной в соответствии с сегодняшним распоряжением, предоставить до 25 октября Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых необходимых мерах".

Детали: Возглавил правительственную комиссию вице-премьер Олег Уруский.

Заместитель председателя комиссии – министр обороны Андрей Таран. В ее состав также войдут главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, председатель СБУ Иван Баканов, первый заместитель секретаря СНБОУ Михаил Коваль, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Максим Степанов, заместитель руководителя ОПГ Олег Татаров, председатель Госавиаслужбы Александр Бильчук, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Для обеспечения объективного расследования Шмыгаль поручил министру обороны Андрею Тарану отстранить от исполнения служебных обязанностей должностных лиц, которые были вовлечены в организации полета.

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