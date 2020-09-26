Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правительственная комиссия должна доложить о расследовании катастрофы до 25 октября

Суббота, 26 сентября 2020, 14:00

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы самолета АН-26 в Харьковской области должен представить отчет о своей работе до 25 октября.

Источник: премьер Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Кабмина в субботу

Дословно: "Правительственной комиссии, образованной в соответствии с сегодняшним распоряжением, предоставить до 25 октября Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых необходимых мерах".

Детали: Возглавил правительственную комиссию вице-премьер Олег Уруский.

На заседании правительства было единогласно принято распоряжение о создании правительственной комиссии.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • Вследствие катастрофы 26 человек погибли и один пострадал.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровКатастрофа АН26Шмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоКатастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта

видеоМВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту

Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной

Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось

фотоНа месте крушения АН-26 нашли тела всех погибших

Выжившего в катастрофе АН-26 курсанта могут выписать в ближайшие дни

Все новости...
Кабинет министров
Катастрофа АН-26: ни одно из тел идентифицировать не удалось
Криклий: Работаем над созданием приложения для улучшения развития рынка дронов
Кабмин ведет консультации с МВФ о возможности снижения прогноза инфляции на 2021 год – Шмыгаль
Последние новости
15:16
Польские "Объединенные правые" подписали новое коалиционное соглашение
15:04
Кандидатами в мэры Киева зарегистрировали двух экс-глав КГГА
14:39
После катастрофы АН-26 Зеленский просит информацию о всей военной технике
14:37
фотоКатастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта
14:29
Боррель отказался от слов о том, что "Евросоюз - не банкомат"
14:21
Мэр Умани заявляет, что ему запретили баллотироваться, хотя разрешили тезкам
14:21
Продажи новостроек в США выросли до 14 летнего максимума
14:09
видеоМВД обнародовало момент падения АН-26 и фото курсантов, которые были на борту
14:00
Правительственная комиссия должна доложить о расследовании катастрофы до 25 октября
13:45
Евросоюз отложил проведение саммита с Украиной
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!