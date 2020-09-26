Після катастрофи АН-26 Зеленський просить інформацію про всю військову техніку
Президент Володимир Зеленський хоче отримати інформацію від фахівців про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.
Джерело: Зеленський на місці катастрофи літака АН-26 у Харківській області, повідомляє пресслужба президента
Пряма мова: "Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки".
Деталі: Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи АН-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.
З метою координації дій на місце події виїхало керівництво ДБР, Офісу Генпрокурора, Міноборони, Генштабу Збройних Сил, Нацполіції, СБУ, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", ДП "Антонов", головної інспекції Міноборони.
Передісторія:
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.