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Після катастрофи АН-26 Зеленський просить інформацію про всю військову техніку

Субота, 26 вересня 2020, 14:39

Президент Володимир Зеленський хоче отримати інформацію від фахівців про склад і технічний стан всієї військової техніки, яка перебуває на озброєнні в Україні.

Джерело: Зеленський на місці катастрофи літака АН-26 у Харківській області, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова: "Ми хочемо побачити повну статистику всієї нашої техніки".

Деталі: Зеленський наголосив, що з метою розслідування катастрофи АН-26 створено слідчі комісії, до яких увійшли представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

З метою координації дій на місце події виїхало керівництво ДБР, Офісу Генпрокурора, Міноборони, Генштабу Збройних Сил, Нацполіції, СБУ, Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", ДП "Антонов", головної інспекції Міноборони.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • Внаслідок катастрофи 26 людей загинули і 1 постраждала.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26Зеленський


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